Weibliche A-Jugend des TV Oyten behauptet sich gegen Grambke

Ungeschlagen ins Topduell

Jürgen Prütt

Oyten. Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Oyten haben es sich nach vier Spielen ganz oben in der Tabelle der Verbandsliga gemütlich gemacht. Nach dem 31:19 (19:11)-Erfolg im aktuellen Spiel gegen den SVGO Bremen geht die Mannschaft der Trainerinnen Jana Kokot und Merle Blumenthal am kommenden Wochenende mit einer weißen Weste in das Spitzenduell gegen die ebenfalls noch ungeschlagene HSG Osnabrück.