Uphuser Damen-Trio holt Bronze

Ju

Verden. Eine weitere Medaille bei der Meisterschaft des Niedersächsischen Sportschützenverbandes sicherte sich Lüder Müller-Wolfsen vom SV Scharnhorst aus dem Kreisschützenverband Verden. Mit dem Luftgewehr schoss er bei den Körperbehinderten 353 Ringe und gewann damit Silber vor Birgit Meyer (SV Holtebüttel, 352). Bronze holte am siebten Tag der Titelkämpfe in Hannover Silke Geißler vom SV Uphusen. Sie erzielte in der Damenklasse mit dem Zimmerstutzen 265 Ringe. Vereinskollegin Sylvia Opladen wurde Achte (259), Silke Potrafke Zwölfte (250). Das Uphuser Trio durfte sich damit über Mannschaftsbronze freuen und war sogar ringgleich mit Vizemeister SGes Wolfenbüttel (beide 774). Es gewann der SV Wöllmarshausen mit 795 Ringen.