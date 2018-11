Martillo ist spanisch und steht für Hammer. Und Windeler konnte sich am Sonnabend über den Sieg des Hammers beim Bundeschampionat in Warendorf freuen. Die Prüfung Nummer acht, das Finale des Deutschen Reitpferdes der vierjährigen Hengste, sollte die Prüfung von Don Martillo werden. 44,20 lautete die Gesamtwertung, zwei Punkte Abstand zu Rang zwei.

„Da war ich wohl sehr weitsichtig bei der Namensgebung“, sagte Axel Windeler schmunzelnd. Als er den Namen Martillo hörte, schnappte er sich ein Wörterbuch und dachte: „Der Hammer, wenn ich mal wieder ein Top-Pferd habe, dann nenne ich es so“, erinnert sich der Besitzer. Und so kam es mit dem vierjährigen Hengst. Mit seinem Sieg in Warendorf wurde er seinem Namen nun vollauf gerecht. Denn das Don Martillo die goldene Schleife bekam, war eine Überraschung, aber zugleich auch eine verdiente.

Mit Abstand bekam er die besten Noten. Im Galopp schrammte er mit einer 9,5 noch knapp an der Höchstnote vorbei, im Schritt kamen die Wertungsrichter aber nicht um die Zehn herum. „Er war das beste Pferd aller Reitpferdeprüfungen in Warendorf“, erzählte Windeler stolz. Überraschend war der Sieg dennoch, denn Don Martillo wurde von Ann-Christin Wienkamp vom RFV Mesum vorgestellt. Und das Gespann kennt sich kaum. „Nicht einmal einen Monat“, berichtete Windeler. Zudem war der Hengst im März noch verletzt, musste vier Wochen stehen und befindet sich erst seit Mai wieder im Training. Ausgebildet wurde er bei Axel Windeler, geritten von Ulrike Hatzel, der Windeler einen besonderen Dank aussprach: „Sie hat klasse Vorarbeit geleistet.“

Und aufgrund dessen hatte Windeler auch im Vorfeld mit dem Sieg geliebäugelt: „Ich wusste, dass er schwer zu schlagen sein wird.“ Insbesondere weil Don Martillo ein Don Juan de Hus/Benetton Dream-Sohn ist. Benetton Dream stammt ebenfalls aus der Zucht von Windeler und wurde 2007 Bundeschampion bei den Dreijährigen. Wie der Vater so der Sohn also. Welche Veranlagungen Benetton Dream weitergibt, dürfte spätesten mit Blick auf Rang zwei klar werden. Denn dort landete Christin Schütte (RV Sottrum) auf Bon Coeur, ebenfalls ein Benetton Dream-Sohn.

So stolz Axel Windeler auf sein Pferd war, so stolz war auch der Vorsitzende des RV Aller-Weser, Jörg Clasen, auf seine Reiterin. Anna-Sophie Fiebelkorn darf sich erneut Bundeschampion nennen. Auch sie gewann bei den Vierjährigen, mit ihrer Oldenburger Stute Sisters Act. „Wir sind stolz, eine solche Reiterin im Verein zu haben. Sie reitet sehr stark, hat ein gutes Auge für Pferde und weiß genau, wie es geht“, schwärmte Clasen. Wie es geht, demonstrierte sie eindrucksvoll in Warendorf. Entscheidend für Gold war die Bewertung der Fremdreiter, die Fiebelkorn und Sisters Act noch an Wibke Hartmann-Stommel (RFV Handorf-Sudmühle) und True Love vorbeischob. Am Ende kam Fiebelkorn auf eine Gesamtwertung von 61, Hartmann-Stommel auf 60,50.

