Weitere Siege der Achim Lions

Vizemeisterschaft rückt immer näher

Florian Kastens

Achim. Mit zwei Siegen am vorletzten Spieltag in der Regionalliga Nord haben die Rollstuhl-Basketballer der Achim Lions den zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigt. Im ersten Spiel des Tages konnte das Team um Spielertrainer Nico Röger den gastgebenden RSC Hanse Lübeck mit 82:51 (46:24) in die Schranken weisen.