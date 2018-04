Arne von Seelen hatte entscheidenden Anteil am Auswärtssieg der SG Achim/Baden, der Torhüter ließ in der Schlussphase kaum noch einen Ball in die Maschen fliegen. (Focke Strangmann)

„Da hatten wir endlich die Torhüterleistung, die ins zuvor in der Partie stellenweise gefehlt hatte.“ Genau deshalb stand lange Zeit nicht fest, ob der Handball-Oberligist das Gastspiel bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen auch wirklich mit einem doppelten Punktgewinn würde beenden können. Dank Arne von Seelen konnte er. Nach 60 Minuten leuchtete ein 33:30 (16:16)-Erfolg von der Anzeigetafel.

Die Weserstädter waren ganz gut in die Begegnung gekommen, bereits nach elf Minuten betrug der Vorsprung drei Tore (10:7). „Leider haben wir dann ein bisschen den Faden verloren“, sagte Naumann. „Insbesondere haben wir Schwierigkeiten mit den gegnerischen Distanzwürfen gehabt. Diese wurden teilweise aus ziemlich großer Entfernung abgegeben, fanden aber trotzdem den Weg ins Tor. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.“ Die Folge: Der angenehme Vorsprung seiner Sieben schmolz immer weiter zusammen, bis die HSG endgültig ausgeglichen hatte (14:14/24.). Das Remis hatte auch beim Seitenwechsel noch Bestand (16:16).

„Danach hat sich dann im Grunde eine Partie auf Augenhöhe entwickelt“, erklärte der SG-Coach. Das wiederum hatte zur Folge, dass nun auch die Gastgeber immer wieder in Führung gingen. Nur knapp, aber eben immer wieder. Achim/Baden ließ sich aber nicht abschütteln, allen voran Dennis Summa war immer wieder erfolgreich (11/4). Aber auch der Rest der Mannschaft tauchte immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf, letztlich hatten sich zehn verschiedene Spieler in die Torschützenliste eingetragen. „Vielleicht war das am Ende auch ein Faktor, der für uns gesprochen hat“, erklärte Tobias Naumann.

Kevin Podien war es schließlich, der eine Viertelstunde vor dem Ende die Führung zurück zur SG holte (24:23), bis zum Abpfiff gaben die Gäste diese nicht mehr her. Egal, was Schwanewede in der Schlussphase auch probierte, es reichte nicht mehr, um die Spielgemeinschaft noch einmal ins Wanken zu bringen. Eben auch, weil nun die angesprochenen Paraden von Arne von Seelen zwischen den Pfosten gleich reihenweise zu sehen waren.