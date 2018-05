Durfte wie in Verden beim Internationalen Dressur- und Springfestival auch in Warendorf beim Bundeschampionat strahlen: Anne-Kathrin Pohlmeier. (Björn Hake)

Und sie legten eine Wertungsnote vor, die keiner nach ihnen mehr erreichen sollte. Somit Gold für die Reiterin des RV Aller-Weser und ihrem Hannoveraner Wallach.

Dass die beiden in Warendorf auf dem Siegerpodest standen, war keine neue Erfahrung für sie, dass es der oberste Platz war jedoch schon. Vor zwei Jahren ergatterten Pohlmeier und der Dancier/Wolkenstein II-Sohn die silberne Schleife im Klassement der dreijährigen Stuten und Wallache. Nun tanzte das Gespann auf dem Warendorfer Parkett zu Gold – und das für alle Wertungsrichter eindeutig. Im Trab und in der Durchlässigkeit mussten sich die beiden noch mit einer 9,50 „begnügen“. Doch der Gesamteindruck war perfekt, wofür es dann auch die Höchstnote 10,0 gab. Macht sum­ma sum­ma­rum: 9,3.

Doch dass Lordswood Dancing Diamond am Ende Gold tragen durfte, damit war nach der Qualifikation nicht zu rechnen gewesen. Lediglich eine 8,2 stand nach der Prüfung auf dem Bewertungszettel. Doch im Finale steigerte sich der Wallach, der als Bewegungskünstler gilt, deutlich. 0,5 lautete der Abstand zum zweitplatzierten Duo. Claudia Rüscher vom RFV Greven und Champagner waren dem Siegerpaar außer in der Durchlässigkeit (beide 9,0) in allen Belangen unterlegen. Ihnen folgten auf dem Bronzerang Tessa Frank (TG Bad Zwischenahn) und Nymphenburg‘s First Ampere mit einer Wertungsnote von 8,70.

Damit war dieses Gespann auch das einzige, das seinen Platz aus der Qualifikation verteidigen konnte. Als Favorit ging derweil eigentlich Lukas Fischer (RURV Rastede) auf Daytona Platinum in das Finale, musste sich letztendlich aber mit einer 8,1 und dem sechsten Rang begnügen. Seinen Platz halten konnte auch der Vizeweltmeister nicht, der Luxemburger Sascha Schulz. Rang vier gab es nach der Qualifikation auf seinem Oldenburger Wallach Quel Filou, Platz fünf wurde es im Finale.

Während bei diesen Reitern etwas Enttäuschung herrschen dürfte, kann davon bei Anna-Sophie Fiebelkorn, ebenfalls vom RV Aller-Weser, nicht die Rede sein. Am Sonnabend durfte sie sich mit Sisters Act bei den vierjährigen Stuten und Wallachen über Gold freuen. Doch damit nicht genug, am Sonntag legte sie nach, auf Zodiac, ihrem dreijährigen Hengst, schnappte sie sich Bronze.

1,5 Punkte fehlten auf die goldene Schleife, die sich Pascal Kandziora (RFV Emsbüren) und sein Hannoveraner Hengst Destacado ansteckten. „Da kann man nicht meckern bei der Ausbeute. Das sind aber auch zwei sehr fleißige Reiterinnen, das zahlt sich dann irgendwann auch aus“, zeigte sich der Vorsitzende des RV Aller-Weser, Jörg Clasen, stolz. Fiebelkorn und Pohlmeier waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.