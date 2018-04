Vor dem Gastspiel beim Bremer Vertreter stand fest, dass ein Punktgewinn zum Titelgewinn reichen würde. Im Spitzenspiel traf Andreas Weder mit Peter Sanftleben auf die starke Nummer eins der Gastgeber. Im ersten Durchgang kam Weder mit dem Spiel seines Gegners überhaupt nicht zurecht und kassierte ein klares 1:6. Im zweiten Satz stellte sich Weder besser auf die extremen Topspinbälle ein, verlor nur unglücklich im Tiebreak mit 10:12. An Position zwei spielend, ging Andreas Bertram bereits angeschlagen in die Partie. Im Laufe der Begegnung brach die Verletzung mehr und mehr auf, so dass die Zweisatzniederlage nicht zu verhindern war.

Klare Erfolge feierten die Gäste an den Positionen drei und vier, an denen die Heimmannschaft ihr Niveau nicht annähernd halten konnte. Wulf Gosewinkel und Ehler Mindermann gaben jeweils nur ein Spiel ab und sorgten so für einen 2:2-Zwischenstand vor den abschließenden Doppeln. Dort brachten Gosewinkel/Mindermann ihre Mannschaft durch einen weiteren klaren Zweisatzerfolg in Führung.

Andreas Weder bestritt sein Doppel mit Manuel Träumer, der für den verletzten Bertram ins Team rückte. Weder/Träumer boten noch einmal eine tolle Leistung und schlugen die im Einzel noch so überzeugenden Sanftleben/Eggers knapp in drei Sätzen. Ohne Punktverlust verabschiedet sich die TG Uesen somit aus der Verbandsliga NB 2 und nimmt in der kommenden Saison die Landesliga in Angriff. "Nach meiner Einschätzung können wir auch dort bestehen. Der Klassenerhalt sollte möglich sein", blickt Mannschaftsführer Andreas Weder nach einer begeisternden Saison bereits voraus.

Die Mannschaft wird dann voraussichtlich in gleicher Besetzung antreten. Lediglich Wulf Gosewinkel liebäugelt mit einem Wechsel in die Herren 50.