Die U17-Junioren der JSG Achim/Uesen setzen in der Fußball-Landesliga ihre Siegesserie fort. Beim Drittletzten, der JSG Heidenau/Halvesbostel, fuhr das Team einen 3:1 (0:1)-Sieg ein. Die Tore erzielten Lennard Kohlscheen (44.), Andreas Brausmann (60.) und Janek Wohlers. Heidenau stellte einen dichten Abwehrriegel aufs Feld. Uesen wirkte gehemmt und fand keine Lösungen gegen den defensiv eingestellten Gegner. Ein Freistoß der Gastgeber, der eher als Flanke gedacht war, senkte sich unhaltbar hinter Uesens Keeper Finn Bossmann ins Tor. Bis zur Halbzeit brachten beide Mannschaften wenig zustande. Doch die Wende kam, als der einschussbereite Hendrik Dahm im Strafraum hart gefoult und der anschließende Elfmeter souverän von Lennard Kohlscheen verwandelt wurde.

Nach dem 1:1 boten sich den Uesenern mehr und mehr Freiräume. So auch, als ein Pass in die Schnittstelle der Verteidigung der Heimelf gespielt wurde und Andreas Brausmann den Ball unhaltbar in den Kasten schoss. Zwei Minuten später vollendete Janek Wohlers nach einer gelungener Kombination zum 3:1. „Der Gegner war defensiv gut eingestellt. Wir sind sehr froh, dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren“, äußerte sich das Trainergespann Stefan Dahm und Kai Bossmann.

TOK