Der erste Anstoß erfolgt um 14.30 Uhr mit der Partie der Endrundengruppe 7 zwischen den Lokalmatadoren TSV Uesen (Kreisliga) und TSV Bierden II (2. Kreisklasse). Für die Uesener, die sich souverän in ihrer Vorrundengruppe durchsetzten, geht es vornehmlich darum, das bislang magere Abschneiden während der Feldserie vergessen zu machen. "Wir wollen unseren Anhängern zeigen, dass wir guten und auch erfolgreichen Fußball spielen können", so TSV-Coach Moussa Lailo, der besonders auf seine beiden Hallenspezialisten Florian Stechow und Bastian Aucamp setzt. Eine überragende Leistung bescheinigte Uesens Coach während der Vorrunde vor allem Nils Kutsch, der das Tor der Rotweißen hütete. "Er war Garant dafür, dass wir ohne Gegentor geblieben sind. Er hat unsere gute Defensivleistung mit seinen tollen Paraden gekrönt."

Gute Chancen auf den Gruppensieg werden auch dem SV Hönisch (1. Kreisklasse) eingeräumt. Die Mannschaft von Filip Arizanov ist gespickt mit technisch versierten Spielern, die in der Halle ihre Fähigkeiten beweisen wollen. "Mit Ferhat Kadah und Gostev Postelow haben wir zwei exzellente Techniker. Ich hoffe, dass sie unser Spiel in die richtige Richtung lenken", sagt Arizanov, der erstmals den Hallentitel nach Hönisch holen möchte. "Unsere Chancen sind nicht schlecht. Aber wir müssen auch das nötige Glück haben, um uns gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen", so der SVH-Coach. Die Gruppe 7 komplettiert der TSV Thedinghausen aus der Kreisliga, der 1994 unter seinem damaligen Coach Wilfried Dahme den Titel an die Eyter holte.

In der Endrundengruppe 8 sind ausschließlich Kreisligateams vertreten. "Einen Favoriten gibt es in unserer Gruppe nicht. Die Tagesform wird entscheiden, wer Platz eins belegt und ins Finale einzieht", glaubt Jens Dreyer. Der Trainer des FC Verden 04 II sieht den Spielen gelassen entgegen. "Für uns ist es eine willkommene Abwechslung während der Rückrundenvorbereitung. Wenn für mein Team etwas herausspringt, wäre es schön. Es ist aber kein Muss." In der Vorrunde haben die Verdener gezeigt, dass sie zum engeren Kreis der Mitbewerber um die Meisterschaft zu sehen sind. Mit beeindruckendem Kurzpassspiel haben sie starke Teams wie TSV Brunsbrock, FSV Langwedel-Völkersen und Titelverteidiger TSV Blender auf die Plätze verwiesen. Sie zogen ohne Niederlage in die Finalrunde ein. Ohne Punktverlust qualifizierte sich auch Bassens Zweite. "Es war schon überraschend, dass wir unter anderem Kreisliga-Spitzenreiter SV Hülsen aus dem Wettbewerb geworfen haben. Nun ist alles möglich, und wir wollen für eine Überraschung sorgen", zeigt sich TSV-Coach Stefan Hotzan, der in Kevin Segelken und Jürgen Heimsoth zwei starke Hallenspieler hat, zuversichtlich. Hoffnung auf den Gruppensieg machen sich auch die Landesliga-Reserve des TSV Etelsen und der SV Baden.