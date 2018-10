Riede. Mit nun 22 Punkten aus 18 Spielen findet sich der MTV Riede im Mittelfeld der Liga wieder und ist damit auf einem guten Weg, um sein Ziel zu erreichen, den Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga zu gewinnen. Als neuer Trainer wurde Michael Frai verpflichtet, der zuletzt viel im Bremer Fußball unterwegs war. "Michael ist ein erfahrener Coach, der die nicht ganz einfache Situation, ein Team während der Winterpause zu übernehmen, sicher meistern wird", gibt sich Betreuer Bastian Stein zuversichtlich. Er ist überzeugt davon, dass der MTV Riede am Saisonende über dem Strich stehen wird. "Vor der Saison haben wir uns 45 Punkte als Ziel gesetzt, das sollte zum Klassenerhalt reichen. Die halbe Miete haben wir zusammen, den Rest werden wir uns noch erarbeiten."

Nach langer Abstinenz war der MTV Riede, ein am Rande des Fußball-Kreises Verden angesiedelter Verein, in der Saison 2010/2011 als Meister der Kreisliga Verden auf Bezirksebene zurückgekehrt. Das Spieljahr schloss das Team von Trainer Sascha Bremsteller auf Tabellenrang elf ab, der anvisierte Klassenerhalt gelang problemlos. "Uns war von Anfang an bewusst, dass es in diesem Jahr ungleich schwerer wird, die Klasse zu halten. Die Bezirksliga ist sportlich reizvoll und durch einige neue Teams noch einmal deutlich aufgewertet worden", sagt Stein insbesondere mit Hinweis auf den starken Aufsteiger Bremervörder SC, aber auch auf die Landesligaabsteiger TuS Heeslingen II und VSK Osterholz II . "Wir müssen schon in jedem Spiel alles abrufen, um zu punkten. Darauf arbeiten wir immer wieder hin und sind mittlerweile auch auf einem guten Weg." Auch vom angekündigten Abschied von Erfolgstrainer Sascha Bremsteller bereits zur Winterpause ließ sich die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen.

"Saschas Gründe sind für uns nachvollziehbar. Es ist natürlich schade, dass er nicht weiter fortführen kann, was er hier mit aufgebaut hat, aber das Team hat ausreichend Qualität, um die Entwicklung voran zu treiben."

Der Saisonstart des MTV Riede verlief dabei zunächst schleppend. Beim 3:3 zum Auftakt in Heeslingen gelang nach einem 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit der wichtige Ausgleich. Es folgten zwei deutliche Niederlagen gegen Bremervörde (0:3) und in Worpswede (1:6), ehe am vierten Spieltag mit dem 3:2 über den Aufsteiger FC Ostereistedt/Rhade der erste Saisonsieg gelang. Doch nur eine Woche später sah Betreuer Stein "eine grottenschlechte Vorstellung" seines Teams im Derby beim TSV Uesen. "Nach der 0:3-Pleite haben wir uns mit dem Team zusammengesetzt und Ursachenforschung betrieben."

9:2 im Derby gegen Dörverden

Die vom Trainerteam ergriffene Maßnahme schien zu fruchten, denn die folgenden Wochen sollten deutlich erfolgreicher verlaufen. Aus den nächsten sechs Spielen fuhr der MTV Riede zwölf Punkte ein und erzielte in diesem Zeitraum satte 23 Tore, darunter ein 9:2-Derbysieg über den TSV Dörverden (Stein: "Sicher etwas zu hoch. Am Ende hat sich der Gegner komplett hängen lassen.") und ein überzeugender 4:1-Erfolg über die bis dato stark auftrumpfenden Gäste vom TSV Ottersberg II. "Das war mit Sicherheit unsere beste Saisonleistung. Wir haben kaum etwas zugelassen und nahezu alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten." Bis zum Ende des Spieljahres wechselten dann Licht und Schatten auf Seiten des Bremsteller-Teams. So gelang ein wichtiger und verdienter 5:1-Auswärtssieg beim TSV Achim, wusste die Mannschaft trotz der 0:2-Niederlage gegen den Tabellenführer FC Verden 04 durchaus zu überzeugen. Auf der anderen Seite stehen eine hohe 0:4-Auswärtspackung beim TSV Bevern und eine

2:4-Heimniederlage gegen den TuS Heeslingen II. Ärgerlich war das 1:2 beim Bremervörder SC zum Jahresabschluss. "Gegen die Mannschaft der Stunde haben wir zwei Mal zu ungünstigen Zeitpunkten Gegentreffer kassiert. Ansonsten haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt und hätten einen Punkt durchaus verdient gehabt", berichtet Stein, der in diesem Spiel Trainer Sascha Bremsteller vertrat und Verantwortung übernahm.

Auch das Torverhältnis ist nahezu ausgeglichen, wobei den "Ein-Spiel-Chef" vor allem die hohe Anzahl an Gegentreffern stört: "Dafür haben wir bisher keine stichhaltige Erklärung gefunden. Auffällig ist nur, dass wir unheimlich viele Tore in der Anfangsviertelstunde kassieren. Das gilt es definitiv abzustellen." Verwunderlich ist die Gegentorflut schon, stellt das Team mit dem jungen Marcel Bremer doch einen der stärksten Torhüter der Bezirksliga, der in vielen Spielen mit herausragenden Leistungen zu überzeugen wusste.

Auch Marc Lindenberg hat sich zu einem absoluten Leistungsträgers seines Teams entwickelt. Der etatmäßige Rechtsverteidiger lieferte in der Hinrunde auch auf der Position des Innenverteidigers oder im zentralen, defensiven Mittelfeld gute Leistungen ab. Mit neun Saisontoren ist Routinier Hagen Röpke der treffsicherste Akteur seines Teams.

Vom Pech verfolgt war indes Defensivspieler Nils Krüger. Der Sommerneuzugang fand zunächst nur schwer den Anschluss, wurde dann von einer Verletzung zurückgeworfen. "Er kann für uns in der Rückserie noch zu einer richtigen Verstärkung werden", glaubt Stein, der zudem verrät, dass "wir demnächst wohl noch einen Neuzugang präsentieren können". Nicht nur deshalb kündigt er eine "interessante Rückserie" an.