Den Gastgebern sollte das auch gelingen. Allerdings ärgerte Daverden den TuS nicht lange genug, sodass der Favorit am Ende doch standesgemäß gewann. Nach 60 Minuten hieß es 37:28 (17:16) für das Team von der Wümme.

Obwohl die Pleite zum Schluss recht deutlich ausfiel, war bei den Hausherren von Ärger keine Spur. „Sicherlich hätten wir die Partie ein wenig enger gestalten können“, meinte etwa Daverdenes Linksaußen Ruben Zeidler. Sein Trainer sah es genauso. „Mit einer besseren Wurfquote hätten wir dieses Spiel vielleicht mit zwei oder drei Toren verloren. Aber es ist alles gut. Wir haben gut gespielt und können zufrieden sein. Vor allem in Halbzeit eins haben beide Mannschaften Hochgeschwindigkeits-Handball gezeigt“, sagte Thomas Panitz.

In jenem ersten Durchgang war nicht zu erkennen, dass in der Sporthalle des Langwedelder Schulzentrums ein Team aus der unteren Tabellenregion auf einen Gegner trifft, der in der kommenden Saison Teil der Oberliga sein könnte. Nach einer knappen Viertelstunde war die Partie noch völlig offen – 8:8. Die Gastgeber trugen in dieser Phase ihre Angriffe in Ruhe vor und warteten auf die Lücke, die ihnen die TuS-Abwehr auch immer wieder anbot. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff war der TSV erstmals mit zwei Toren im Hintertrefffen, doch der Außenseiter kämpfte sich zurück. Lajos Meisloh markierte kurz vor dem Seitenwechsel das 16:16. Doch der TuS sollte vor der Pause auch noch ein Mal treffen.

Unterschiede in der Trefferquote

Nach dem Kabinengang blieb die Begegnung zunächst offen. Doch ab der 40. Minute wurde der Leistungsunterschied zwischen den beiden Kontrahenten immer sichtbarer. Vor allem in der Chancenverwertung machte sich dieser mehr und mehr erkennbar. „Wir verwerfen kurz hintereinander vier, fünf freie Dinger und Rotenburg macht seine Möglichkeiten konsequent rein“, sagte Thomas Panitz. Der TSV hatte zum Beispiel beim 22:26 (43.) die Chance, um im Spiel zu bleiben. Doch Marin Wrede, der eine blitzsaubere Leistung zeigte, vergab einen Siebenmeter. Postwendend traf Rotenburg zum 27:22. Eine ähnliche Szene gab es nur Augenblicke später. Daverdens Linkshänder Patrick Bartsch ließ einen Gegenstoß ungenutzt. Der von Nils Muche trainierte Spitzenreiter schaltetet schnell um und traf zum 30:23.

„Da hat man klar gesehen, dass Rotenburg eine tolle Mannschaft ist“, fand Thomas Panitz anerkennende Worte für die Effektivität des Gegners. „Als wir mit sechs, sieben Toren zurücklagen, war bei uns leider die Luft raus. Meine Jungs haben da auch gesehen, dass es nichts zu holen gibt. Allerdings wären Punkte gegen Rotenburg für uns sowieso nur Bonuspunkte gewesen. Wir müssen unsere Zähler gegen andere Mannschaften holen.“ Zu diesen Teams zählt auch der kommende Gegner des TSV Daverden: Am nächsten Spieltag fährt die Panitz-Sieben zum TV Langen. Das Hinspiel hatte der TSV deutlich mit 34:22 für sich entschieden.

Allmählich dürften sich die Daverdener auch für den Abstiegskampf in der Nordstaffel der 3. Liga interessieren. Denn das Abschneiden der SG VTB Altjührden könnte über das Schicksal der Panitz-Sieben entscheiden. Steigt Altjührden in die Oberliga Nordsee ab, müssten aufgrund der gleitenden Skala anstatt drei gleich vier Mannschaften die Verbandsliga Nordsee verlassen. Aktuell steht Daverden in der 14er-Staffel auf dem elften Tabellenplatz, der noch zu einem Abstiegsrang werden könnte.