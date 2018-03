Der elfjährige Tim Seidel vom GC Verden rückt beim letzten Ranglistenturnier auf Platz eins

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Zum Abschluss den Landestitel gewonnen

Wk

Verden. Bereits vor längerer Zeit wurde Tim Seidel vom GC Verden in den Kader D3 (Jugendliche der Altersklasse 12 im Golfverband Niedersachsen-Bremen) berufen. In dieser Klasse spielen die handicapstärksten Jugendlichen seines Alters aus dem gesamten Verband. Das abschließende Ranglistenturnier in Achim konnte der Elfjährige jetzt mit 85 Gesamtschlägen für sich entscheiden und wurde damit Landes- oder Altersklassenmeister und erreichte auch Platz eins in der Gesamtrangliste des GVNB seiner Altersklasse.