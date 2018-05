Noch ist Felix Mindermann verletzt. Wenn er gesund ist, will er sich dem Konkurrenzkampf im Tor stellen. (Hans-henning Hasselberg)

Ottersberg. Mit dem Bezirkspokalspiel bei der JSG KAWU beginnt für die U18-Junioren des TSV Ottersberg am morgigen Freitag (19 Uhr) die neue Fußball-Saison. Trainer Markus Bremermann startet dann gemeinsam mit Betreuerin Christine Falldorf in die siebte gemeinsame Saison.

Dass es für sein Team ein verflixtes siebtes Jahr werden könne, schließt der Erfolgscoach aus. "Warum sollte es? Es macht immer noch unheimlich viel Spaß, an der Entwicklung der Mannschaft zu arbeiten. Wobei ich immer wieder feststellen muss, dass mir dies alles nur möglich ist dank der tollen Unterstützung aller Eltern. Im Trainingslager standen mir wieder zwei Väter hilfreich zur Seite", verteilte Bremermann ein großes Lob.

Mit einem viertägigen Aufenthalt in Hennef wurde die sprichwörtlich heiße Phase der Saisonvorbereitung eingeleitet. "Wie schon in den Vorjahren haben uns die Tage in der Sportschule vorangebracht. Die Jungs haben trotz der hochsommerlichen Temperaturen super mitgezogen", sagte der Ottersberger Trainer. Bremermann hatte 15 Spieler seines 18er-Kaders an Bord. In insgesamt neun Trainingseinheiten, darunter auch zwei im angrenzenden Freibad, wurden viele Grundlagen für die anstehende Saison erarbeitet.

Chance und Risiko

In der vergangenen Spielzeit erreichten die Ottersberger Talente – damals noch als U17-Junioren – souverän und in beeindruckender Manier den Landesliga-Meistertitel. Ein Aufstieg blieb der Mannschaft als älterer Jahrgang jedoch verwehrt. "Es war schon toll zu erleben, dass die Jungs sich nie daran gestört haben, im Grunde genommen nur um die goldene Ananas zu spielen. Da sind die Voraussetzungen in dieser Saison schon andere", verweist Bremermann auf die Tatsache, dass seine Mannschaft nun als jüngerer A-Junioren-Jahrgang antritt und ein Aufstieg vom Regelwerk nun nicht bereits im Vorfeld ausgeschlossen ist. "Chance und Risiko zugleich", sei es, so Bremermann, "denn es kann natürlich schnell zur Verkrampfung führen, wenn sich die Jungs zu sehr unter Druck setzen".

Diesen Druck möchte der Übungsleiter seinen Schützlingen jedoch gerne nehmen. "Klar wollen wir vorne dabei sein, und sicher bringen wir auch wieder gute Voraussetzungen mit. Aber ein Muss ist der Aufstieg in die Niedersachsenliga für uns auf keinen Fall", sagte er. "Wichtiger ist mir, dass die Jungs den Spaß am Fußball behalten und sich so weiter entwickeln wie in den letzten Jahren."

Eine gute Frühform stellten die Ottersberger Talente unlängst unter Beweis. In Jesteburg nahm die Bremermann-Crew an einem Turnier mit neun weiteren Teams teil und sicherte sich den ersten Platz. Im Finale gegen den Ligarivalen VfL Maschen sorgten Tore von Jan Schröder und U17-Leihgabe Dennis Dede für einen 2:1-Erfolg. In gut einer Woche stehen sich beide Mannschaften in Ottersberg zum Ligastart erneut gegenüber.

Damit die Spielzeit aus Ottersberger Sicht dann wiederum zu einer Erfolgsgeschichte wird, dafür ist aus Sicht des Trainers vor allem eines wichtig: "Zusammenhalt. Davon haben wir immer wieder profitiert und darauf setzte ich auch dieses Mal." Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen Bremermann kaum Veränderungen im Kader aufarbeiten musste, hat sich in der Sommerpause einiges getan. Auf der Verlustseite stehen mit Fabian Rebbin, Valentin Teusen (beide Fußballpause), Lukas Klapp, Parsa Nilchian (beide Auslandsaufenthalt), Marc Fahrenholz (langwierige Knieverletzung) und Murat Avanas (zurück zur JSG Backsberg) gleich sechs Akteure. Neu hinzu stoßen Torwart Moritz Meyer (Rotenburger SV), Rizgar Kadah (FC Verden 04) und Sören Horbalaus (eigene U17-Junioren).

Im Aufbautraining befindet sich nach seiner schweren Verletzung aus der Hallenrunde Torhüter Felix Mindermann. "Felix bekommt von uns alle Zeit der Welt. Er soll seinen Knöchelbruch auskurieren und nimmt dann mit Moritz Meyer und Jonas Labudda den Konkurrenzkampf auf", meint Bremermann, der hofft, dass sein 18er-Kader von personellen Rückschlägen verschont bleibt, "denn wirklich groß ist der Kader nicht, aber ausreichend Qualität ist in jedem Fall vorhanden."