Am Montagabend stellte Trainer Sammrey (links) elf der bisherigen 15 Ottersberger Neuzugänge vor. Hinten von links: Sammann, Bade, Warnken, Zilke, Spitzer, Rogas. Vorne von links: Romer, Kaiser, Ruf, Bultmann und Linde. (Sancken)

Vor allem Kaiser wird in Ottersberg dringend benötigt. Er ist nach dem Brasilianer Diego Zilio (FC Itzehoe) der zweite gestandene Stürmer, den der TSV verpflichtete. Damit sind die Lücken wieder geschlossen, die der Mannschaft von Trainer Axel Sammrey durch die Abgänge von Mazan Moslehe (Goslarer SC) und Alexander Neumann (BSV Rehden) entstanden sind. Kaiser verzeichnete in der vergangenen Saison 25 Einsätze mit rund 450 Spielminuten für den BV Cloppenburg, in denen er sechs Tore erzielen konnte. Im Cloppenburger Stürmer-Ranking stand er an dritter Stelle hinter Lincoln Assinouko und dem zwischenzeitlich verletzten Rogier Krohne. Mittelfeldspieler Jan-Niklas Linde dagegen brachte es auf annähernd 2000 Spielminuten für den VSK Osterholz-Scharmbeck sowie zwei Saisontore.

Für niedersächsische Fußballer besteht noch mehrere Wochen die Möglichkeit des Vereinswechsels. Der TSV Ottersberg jedoch ist mit seinen Personalpanungen schon weit fortgeschritten, er verfügt neuerdings über 15 Neuzugänge. Am Montagabend fehlten noch die Neulinge Jurcevic, Zilio, Purpus, Stripling und Salar.