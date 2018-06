Von ins Rollen kommen kann dabei aber nicht die Rede sein, der Auftritt der Gastgeber stockte mächtig. Dieses Bild bot sich den Zuschauern der Fußball-Bezirksliga-Partie in der Mitte der ersten Halbzeit. Und auch nach 90 Minuten stand fest: Die Langwedeler kamen nie wirklich ins Rollen. Das Resultat: Eine 1:2 (1:2)-Niederlage gegen die Osterholzer. Die Langwedeler haben somit zwei Pleiten, zwei Remis und zwei Siege auf dem Konto.

„Wir haben die ersten 20 Minuten völlig verpennt“, urteilte ein angefressener Benjamin Nelle nach Abpfiff. Und damit hatte der Coach vollends recht. Bereits nach vier Minuten musste FSV-Keeper Moritz Nientkewitz den Ball aus den eigenen Maschen holen. Aus 18 Metern hatte VSK-Spieler Dennis Knecht gefühl- und zugleich druckvoll mit links getroffen. Bei den Osterholzern war von Beginn an mehr Biss im Spiel, mehr Tempo im Vorwärtsgang, mehr Härte in den Zweikämpfen. Das ging den Gastgebern nicht nur abhanden, sie ließen sich davon beeinflussen. „Wir haben uns von der Härte, die Osterholz an den Tag gelegt hat, einschüchtern lassen“, monierte Nelle, „auch die erfahrenen Spieler“.

Ganz anders natürlich die Gefühlslage bei seinem Pendant, Torsten Just: „Ich hab noch eine jüngere Truppe als in Ottersberg, und dafür machen die Jungs das wirklich gut, da kann man nicht meckern.“ Und insbesondere an der Anfangsphase hatte der Neu-Coach auch nichts zu meckern, obwohl er noch vor der Partie einen Rückschlag zu verdauen hatte. „Marius Bosse hat sich beim Warmmachen verletzt, dadurch hatten wir nur einen Auswechselspieler und die Jungs auch etwas Bammel. Da hilft so ein frühes Tor natürlich“, betonte Just. Und das frühe Tor sollte nicht das einzige bleiben. Bereits nach 17 Minuten vollführte der FSV-Keeper die gleiche Bewegung aus der dritten Minute erneut. Diesmal war es VSK-Stürmer Evangelos Liouras, der den Ball im Kasten unterbrachte. Vorausgegangen war ein perfekt vorgetragener Konter der Gäste nach einer Langwedeler Ecke – schnelles Umschaltspiel über drei Stationen und Tor.

Auch das 0:2 war kein wirklicher Weckruf für die Heimelf, ihr fiel weiter im Spiel nach vorne wenig ein. Einzig gefährlich wurden die Nelle-Mannen nach Standards. Und den ersten, nach 33 Minuten, nutzte Daniel Throl. Er profitierte dabei von einer schlecht gestellten Mauer des ansonsten sicheren Keepers Malte Vollstedt. Aus 18 Metern schob Throl den Ball rechts um die Mauer ins rechte untere Eck – Anschlusstreffer.

Doch auch dieser beflügelte die Langwedeler Offensive nicht. Das lag an zweierlei Gründen: Zum einen fiel den Gastgebern weiterhin wenig ein, zum anderen beschränkten sich die Osterholzer vornehmlich auf die Defensivarbeit. Und diese wurde wenig auf deren Standfestigkeit überprüft. Lediglich zwei Aluminiumtreffer waren das Resultat – Emrah Tavan (66.) und Throl erneut per Freistoß (71.). „Osterholz hat uns heute mental geschlagen und wir waren mit dem Kopf nicht beim Fußball“, resümierte Nelle abschließend.