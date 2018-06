Prächtige Kulisse im Etelser Schlosspark. 4000 Zuschauer verliehen dem Freundschaftsspiel einen würdigen Rahmen, vor allem die zahlreichen gelungenen Aktionen der Gastgeber ernteten lauten Beifall, kurz vor Schluss schwappte sogar die Laola durch das Stadion. FOTOS: BJÖRN HAKE

Etelsen. Der TSV Etelsen hatte ganze Arbeit geleistet. Die Sportanlage sah aus wie ein Schmuckkästchen, die 4000 Zuschauer hatten keinerlei Probleme bei der Anreise, und auch sonst war es ein würdiger Rahmen für das Freundschaftsspiel gegen den großen Hamburger SV aus der Fußball-Bundesliga. Ganz so groß waren die Gäste dann aber doch nicht, allerlei Stars waren zu Hause in der Hansestadt geblieben. Die Etelser zahlten diesen klitzekleinen Aspekt der Enttäuschung auf sportlichem Wege zurück und unterlagen dem Favoriten lediglich mit 0:2 (0:1).

Eine Ehrenrunde zum Ausklang, die hatten sich die Landesliga-Fußballer des TSV Etelsen verdient. Mit großem Aufwand und einem enormen Kämpferherz hatten sie sich 90 Minuten lang dem Bundesliga-Dino aus Hamburg entgegengestellt. Zwar hielt der HSV das Heft des Handelns stets in der Hand, verzettelte sich aber häufig im Spielaufbau oder vergab selbst beste Möglichkeiten zum Teil kläglich. Umso besser für die Etelser, die gleich mehrfach Szenenapplaus ernteten. "Großes Kompliment an die Jungs, das haben sie wirklich klasse gemacht", sagte Co-Trainer Nils Goerdel nach dem Schlusspfiff und schnaufte erst einmal durch. "Das war eine Riesensache. Natürlich freue ich mich über das Ergebnis, aber vor allem darüber, dass die Veranstaltung so gut gelaufen ist. Der ganze Verein hat in den vergangenen Wochen viel, viel gearbeitet."

Hakan Çalhanoglu (l.) gehörte noch zu den aktivsten Akteuren des Hamburger SV.

Bereits nach sechs Minuten ging ein erstes Raunen durch das Stadion. TSV-Kapitän André Mantai hatte sich den Ball für einen Freistoß zurechtgelegt und anschließend nur hauchdünn den Kasten von Nationaltorhüter René Adler, der in Etelsen nach längerer Verletzungspause sein Comeback feierte, verfehlt. Nicht nur viele Zuschauer hatten den Ball allerdings im Netz zappeln sehen, auch auf der Anzeigetafel am Vereinsheim tauchte zwischenzeitlich die "1" auf.

Es sollte eine der wenigen Chancen der Gastgeber bleiben. Ein Sturmlauf der Hamburger blieb aber auch aus – zumal Trainer Thorsten Fink überwiegend der zweiten, wenn nicht gar dritten Garde vertraute. Und damit für einige enttäuschte Gesichter auf den Zuschauerrängen sorgte. Gleich neun potenzielle Stammkräfte fehlten, unter anderem waren Rafael van der Vaart, Heiko Westermann, Marcell Jansen, Lasse Sobiech, Tolgay Arslan, Petr Jiracek oder Jacques Zoua nicht dabei. Sogar Lokalmatador Dennis Diekmeier pausierte. "Das ist natürlich schon enttäuschend, aber so ist es nun leider einmal", meinte stellvertretend Nils Goerdel.

Folglich wurden auf dem Platz nur weniger Hamburger Höhepunkte geboten, lediglich Artjoms Rudnevs (26.) und Dennis Aogo (81.) sorgten für Tore. Auch Trainer Thorsten Fink wirkte alles andere als zufrieden mit der gezeigten Leistung und sprintete nach dem Schlusspfiff flugs in die Kabine. Anders René Adler. Der Schlussmann klatschte nicht nur mit jedem Etelser ab, sondern schenkte sein Trikot auch noch einem jungen Fan, der von einem Ball getroffen worden war.

Einen weniger schönen Moment gab es kurz vor dem Anpfiff. Ein Zuschauer brach aus gesundheitlichen Gründen auf der Tribüne zusammen, auch die herbeigeeilten Sanitäter konnten ihn trotz minutenlanger Wiederbelebungsversuche nicht retten. Nähere Angaben zur Identität der Person und den Gründen machte die Polizei nicht.

TSV Etelsen – Hamburger SV 0:2 (0:1)

TSV Etelsen: Deschner (46. Büchau) – Barning (36. Kilinc, 60. Duhn), Warnke (70. Wegert), Büssenschütt (46. Blank), Reiners (46. Petzold), Mantai (46. Blohme), Radeke (46. Cordes), Tavan (46. Jäger), Mohr (36. Radtke, 70. Schlegel), Mannig (46. Schuldeis), Altevoigt (36. Danylyszyn, 66. Kaya).

Hamburger SV: Adler – Aogo, Langer, Tah, Bergmann (84. Braun), Demirbay, Rincon (78. Steinmann), Nafiu, Çalhanoglu, Skjelbred, Rudnevs (68. Brüning).

Tore: 0:1 Artjoms Rudnevs (26.), 0:2 Dennis Aogo (81.)

Schiedsrichter: Klaas Tucholke mit seinen Assistenten Michael Menzel und Daniel Ballin

Zuschauer: 4000