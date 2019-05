Seine Leidenschaft ist der Radrennsport. Und auch mit 77 Jahren hat es sich der Achimer Marko Böhm in Italien noch einmal bewiesen. (Björn Hake)

Ob dieses Gefühl nun in den Fingern oder doch in den Beinen hervorkam, ist vollkommen egal. Fakt ist aber: Bei Marko Böhm hat es in diesem Jahr noch einmal so richtig gejuckt. Der Radrennsportler wollte es sich selbst noch einmal beweisen. Er entschloss sich nach vielen Jahren dazu, wieder an dem Rennen Nove Colli in Italien teilzunehmen. Und das in einem Alter, in dem andere Menschen ganz anderen Hobbys nachgehen. Der Achimer Marko Böhm ist 77 Jahre alt.

Wenn es mit dem Fahrrad durch Italien, genauer gesagt an der Adria entlang geht, schießt es einem sofort durch den Kopf: Das Wetter ist sonnig. Das war bei Marko Böhms Rückkehr nach Cesenatico jedoch überhaupt nicht der Fall. „Das war bei all meinen Starts beim Nove Colli das mit Abstand schlimmste Wetter“, sagt Böhm. Nicht die Sonne begleitete ihn während des Rennens – sondern Regen, Wind und Kälte. Am Nove Colli hat Marko Böhm schon etliche Male teilgenommen. Erstmals stieg er in Italien im Jahr 1997 auf den Sattel. „Danach bin ich dort 15-Mal in Folge gestartet“, erinnert sich Böhm. „Beim 15. Start war ich 70 und der Kick plötzlich weg.“ Im selben Jahr fuhr er auch zum letzten Mal den Ötztaler, ein Radmarathon, bei dem Amateursportlern alles abverlangt wird.

Sportler mit Kämpferqualitäten

2011 hatte er noch gesagt, dass es beim Nove Colli sein allerletzter Auftritt gewesen sei. Doch nun kam doch alles anders: Während seine Trainingsgruppe, zu der auch sein Sohn Marec Böhm gehört, im Herbst des vergangenen Jahres die Planungen für die kommenden Monate besprochen hatte, ging es auch um den Nove Colli. „Als über das Rennen gesprochen wurde, dachte ich mir: ,Ey Alter, vielleicht könnte es doch noch einmal etwas werden, dort zu starten‘“, sagt Böhm schmunzelnd.

Als er den Entschluss gefasst hatte, war Marko Böhm jedoch gar nicht voll im Training. „Denn ich hatte im August 2018 eine Hüftoperation.“ Dennoch wollte er es sich noch einmal beweisen. Böhm: „Eigentlich muss ich das gar nicht mehr. Aber der Jagdtrieb in mir war dann doch zu groß.“ Damit meint der Achimer jedoch nicht, dass er einer möglichst schnellen Zeit nachjagen wollte. Viel mehr ging es für ihn darum, das Ziel zu erreichen. „Denn bei all meinen Starts bei verschiedenen Rennen, habe ich nie aufgegeben“, beschreibt Böhm seine Kämpferqualitäten.

Marko Böhm war sich im Klaren darüber, dass er es bei seiner Rückkehr nach Italien nicht einfach haben werde. Als er an den Start ging, lagen 130 Kilometer – der Achimer entschied sich dazu, die mittlere Strecke anzugehen – und vier Berge mit insgesamt rund 1900 Höhenmetern vor ihm. Eine echte Herausforderung. Hinzu kam dann noch das schlechte Wetter. „Ich wusste, dass ich das Rennen nicht mit links fahre. Und auch meine Kollegen aus meiner Trainingsgruppe haben mir nicht unbedingt zugetraut, dass ich ins Ziel komme“, erzählt Marko Böhm. „Doch als ich es dann doch geschafft hatte, habe ich von allen Seiten Lob bekommen.“

Vor allem sein Sohn Marec sei mächtig stolz gewesen. Der jüngere Böhm fuhr beim Nove Colli die große Runde, die rund 200 Kilometer lang ist und bei der 4000 Höhenmeter überfahren werden müssen. „Nach 7:45 Stunden ist Marec im Ziel angekommen“, schildert Marko Böhm, der für sein Rennen exakt 6:59 Stunden benötigte. Über seine Zeit war der 77-Jährige mehr als glücklich.

Während dieser rund sieben Stunden hatte der Achimer einige Herausforderungen zu meistern. Unter anderem seien die Straßenverhältnisse nicht die besten gewesen. Eine der größten Schwierigkeiten wartete auf ihn aber gegen Ende des Rennens. Als er den höchsten Berg, den 507 Meter hohen Barbotto, erklommen hatte, konnte Böhm auf die letzten Kilometer der Strecke blicken. „Dort habe ich aber nur eine schwarze Wand gesehen. Ich wusste, dass es die letzten Kilometer bergab durch die Kurven und durch Starkregen geht“, sagt Böhm. Es galt also, das richtige Tempo zu finden, um nicht zu stürzen. Dies gelang dem 77-Jährigen. Und so durfte er nach vielen Jahren wieder das Gefühl erleben, das Rennen an der Adria erfolgreich hinter sich gebracht zu haben.

Jetzt – nach der Rückkehr nach Achim – bleibt vor allem eine Frage offen. Wird Marko Böhm auch 2020 beim Nove Colli starten? Noch hält er sich lieber bedeckt. „Ich plane solche Sachen nicht. Wenn es mir gesundheitlich gut geht, denke ich mir aber schon: Warum nicht noch einmal?“