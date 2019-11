Innerhalb weniger Tage haben die Tischtennisspieler des TTC Hutbergen feststellen müssen, wie eng es in der Bezirksoberliga zugeht. Rutschte das Team nach einer 6:9-Niederlage beim TSV Lunestedt III zwischenzeitlich auf den letzten Tabellenplatz zurück, schob es sich durch einen 9:6-Heimsieg gegen den Geestemünder TV wieder auf Rang fünf vor.

TSV Lunestedt III - TTC Hutbergen 9:6: Beim Duell in Lunestedt mussten beide Teams auf ihre Nummer eins verzichten. Die Gäste starteten mit einer Führung, da sowohl Niklas Kuhnt/Bendix Bonk als auch Nico Heinken/Tobias Hesse knapp in fünf Sätzen gewannen. Anschließend folgten in der ersten Einzelrunde jeweils Punkteteilungen in den Paarkreuzen. Für den TTC gewannen Nico Heinken, Tobias Hesse und Bendix Bonk. Ersatzspieler Yorick Martens kämpfte sich nach einem 0:2 noch zurück, unterlag in Durchgang fünf aber mit 9:11. Auch in der Folge gab es weitere enge Matches. So verlor Nico Heinken das Spitzeneinzel mit 2:3 gegen Christian Völschow. Nach der 0:3-Niederlage von Niklas Kuhnt gab es im mittleren Paarkreuz wieder zwei Fünfsatzduelle. In beiden Fällen wanderten die Punkte auf das Konto der Gastgeber, die dadurch entscheidend davon zogen. Zwar verkürzte Bendix Bonk noch einmal, doch im letzten Einzel des Tages unterlag Yorick Martens wiederum unglücklich mit 2:3. „Von insgesamt 15 Duellen wurden gleich neun erst im fünften Satz entschieden. Das zeigt, dass wir uns absolut auf Augenhöhe begegnet sind“, erklärte Hutbergens angeschlagener Kapitän Frank Wulfes.

TTC Hutbergen - Geestemünder TV 9:6: Gegen Geestemünde stellte sich Wulfes dann zur Verfügung, sodass die Gastgeber erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung antreten konnten. Dies zahlte sich schon zu Beginn aus, da die eingespielten Paarungen gleich drei Punkte aus den Doppeln einfuhren. Im ersten Einzel versuchte es Frank Wulfes mit schmerzendem Rücken, der sich im Verlauf des Matches immer mehr bemerkbar machte. Trotz eines eigenen Matchballes musste er sich knapp in fünf Sätzen geschlagen geben. Ähnlich bitter verlief die Partie von Nico Heinken. Das mittlere Paarkreuz um Niklas Kuhnt und Tobias Hesse sorgte mit ihren Erfolgen für einen kleinen Vorsprung, den das untere Paarkreuz durch den klaren Dreisatzsieg von Bendix Bonk halten konnte. Mit drei Siegen in Folge glichen die Gäste zum 6:6 aus, ehe der TTC auf der Zielgeraden nochmals zulegte. Tobias Hesse mit einem klaren 3:0 sowie die nervenstarken Fünfsatzerfolge von Andreas Otto und Bendix Bonk stellten den 9:6-Sieg her. „Die letzten Spiele waren nichts für schwache Nerven“, lobte Wulfes.