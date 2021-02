Derzeit deutet vieles darauf hin, dass im Bundesland Niedersachsen die Tischtennis-Saison 2020/2021 abgebrochen wird. (Björn Hake)

Final entschieden ist noch nichts. Allerdings deutet sich auch im Tischtennis ein Abbruch der Saison 2020/2021 zunehmend an. Das Präsidium des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen (TTVN) hat vor wenigen Tagen seine Gliederungen und Ressortleiter zu einem gemeinsamen Austausch eingeladen. „Im Mittelpunkt des zweistündigen Onlinemeetings standen die Überlegungen zur Weiterführung des Punktspielbetriebes“, teilt der TTVN auf seiner Homepage mit.

Nach diesem virtuellen Treffen wird der Saisonabbruch immer wahrscheinlicher: Denn die große Mehrheit der mehr als 40 Teilnehmenden war der Ansicht, dass eine Beendigung der Einfachrunde im Punktspielbetrieb unter der Voraussetzung, dass die Saison bis zum 30. April 2021 beendet sein müsste (Relegation am 16. Mai), nicht möglich sei. Mehrere Argumente für das Saison-Aus wurden zusammengetragen: Die unklare Situation hinsichtlich der Hallenöffnung und die Tatsache, dass in den meisten Spielklassen weniger als 50 Prozent der Spiele absolviert sind, würden dafür sprechen, die Serie nicht fortzusetzen. Manche Teams haben in ihren Ligen bisher überhaupt noch keine Partie bestritten.

Diskutiert wurde in der Runde auch über den Umgang mit dem Kinder- und Jugendbereich. Laut TTVN herrschte bei diesem Thema Geschlossenheit. „Hier war man sich einig, dass es enorm wichtig sei, schnellstmöglich entsprechende Angebote zu schaffen, damit die Bindung zum Verein nicht verloren geht“, heißt es vonseiten des Verbandes.„ Auch für die Erwachsenen erachtete eine Mehrheit das Angebot eines modifizierten Sonderspielbetriebs in den Frühjahrs- und Sommermonaten für sinnvoll und erstrebenswert. Entsprechende Planungen laufen hier bereits in Zusammenarbeit mit der myTischtennis GmbH.“

Zum Abschluss des Meetings stellte das TTVN-Präsidium zudem den weiteren Fahrplan vor: Zunächst werde noch die am 10. März stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz abgewartet. Auch stehe Mitte Februar ein weiteres Abstimmungstreffen mit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) und seinen Landesverbänden an, bevor das Präsidium als Entscheidungsgremium im TTVN schließlich die Beschlüsse über den Fortgang des Spielbetriebes für sämtliche Bereiche fassen wird.

„Wir gehen zwar nicht davon aus, dass sich am 10. Februar bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin gravierende Veränderungen für den Sport ergeben, dennoch wollen wir diesen Termin abwarten und sind zudem gespannt, ob der von der Landesregierung vorgelegte Stufenplan zur Umsetzung kommt. Nach einer inhaltlichen Abstimmung mit dem DTTB und anderen Landesverbänden im DTTB werden wir dann eine fundierte Entscheidung treffen können, die unseren Vereinen, Aktiven und Funktionären Planungssicherheit gibt“, erläutert TTVN-Geschäftsführer Heinz-W. Löwer.