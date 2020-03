Hunderte Läufer rennen durch Sottrum: Dieses Bild wird es in diesem Jahr an der Wieste nicht geben. (Björn Hake)

Sottrum. Vor wenigen Tagen hat das Organisationsteam des Sottrumer Abendlaufs noch von seiner Arbeit berichtet. Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung liefen auf Hochtouren, sie waren im Grunde abgeschlossen. Der Abendlauf, der den gesamten Ort an der Wieste begeistert, sollte in diesem Jahr am 8. Mai stattfinden. Die Betonung liegt jedoch auf sollte. Die 26. Auflage des Sottrumer Abendlaufs wurde jetzt abgesagt. Das teilte am Mittwoch Alexander Hammesfahr aus dem Organisationsteam mit.

Den Grund für die Absage musste Hammesfahr nicht großartig ausformulieren: Der Lauf wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen. „Wir haben am Dienstagabend noch einmal die Köpfe zusammengesteckt, bis sie geraucht haben“, sagte Hammesfahr im Gespräch mit unserer Zeitung. Schlussendlich sei dann nur die Entscheidung, den Lauf abzusagen, die einzig mögliche gewesen. „Auch wenn wir das schweren Herzens machen“, meinte Hammesfahr. „Laufen soll Spaß machen und der Gesundheit dienen, das würde beim Lauf in diesem Jahr jedoch nicht der Fall sein.“

Angemeldete erhalten Geld zurück

Gegen eine Verschiebung habe man sich aus einem bestimmten Grund entschieden. „Würden wir den Lauf im Herbst veranstalten, wäre die Zeitspanne zum Lauf im Jahr 2021 zu kurz“, sagte Hammesfahr. Zwei Läufe binnen einiger Monate seien organisatorisch nicht darstellbar.

Für den nun abgesagten Lauf hatte die Anmeldephase bereits begonnen. Laut Hammesfahr hatten sich bereits 60 Läufer dazu entschieden, in Sottrum zu starten. „Sie werden ihr Startgeld aber auf jeden Fall zurückbekommen“, klärte Hammesfahr auf. Die eigens für den Lauf kreierten T-Shirts werden beim Schuhhaus Schlobohm in Sottrum allerdings weiterhin verkauft, sobald das Geschäft wieder öffnen darf. „Die Shirts kosten dann zehn Euro und haben zudem einen besonderen Wert. Denn man kann Besitzer eines Shirts des Sottrumer Abendlaufs werden, der niemals stattgefunden hat“, stellte Hammesfahr schmunzelnd fest.