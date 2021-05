In normalen Zeiten sind beim Sottrumer Abendlauf die Sportler gemeinsam auf den Straßen des Wiesteorts unterwegs. (Björn Hake)

Viele Menschen säumen die Straßen in Sottrum und verfolgen mit Spannung dem traditionellen Abendlauf im Wiesteort. Dieses Bild hat es bereits im vergangenen und nun auch in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht gegeben. Die Organisatoren des Sottrumer Abendlaufs wollten den Ausdauersportlern aber dennoch etwas bieten. Daher wurde die Veranstaltung nun virtuell angeboten. Vom 7. bis 9. Mai bestand für interessierte Läufer die Möglichkeit, die verschiedenen Distanzen – zehn, fünf oder zweieinhalb Kilometer – zurückzulegen, die beim „echten“ Sottrumer Abendlauf angeboten werden. Die Teilnehmer durften dabei ihre ganz persönlichen Lieblingsstrecken angehen und mussten anschließend ihren gelaufenen Zeiten im Internet hochladen.

Diese Möglichkeit bestand bis zum vergangenen Sonntag 18 Uhr. Der Startschuss des virtuellen Abendlaufs „ertönte“ am Freitag um 18 Uhr. Die Anzahl an Läufer, die sich angemeldet hatten, konnte sich wahrlich sehen lassen: Beim Orga-Team trudelten insgesamt 336 Anmeldungen ein. Schnellster Läufer über die zehn Kilometer war Jochen Sievers. Der Sportler vom Team Eurotraining meldete eine Zeit von 38:12 Minuten. Damit war er der einzige Läufer, der die Marke von 40 Minuten geknackt hat. Zweiter wurde Tassilo (TuS Waffensen, 41:07min), Rang drei belegte Alexander Juhnke (TuS Reeßum, 43min.). Bei den Frauen setzte sich über die längste Distanz Carlotte Schmöe durch. Sie absolvierten ihren Zehn-Kilometer-Lauf in 42:19 Minuten. Platz zwei ging an Carina Brettmann (44:12min) vom TV Sottrum.

Alexander Juhnke tauchte auch über die fünf Kilometer weit vorne in der Ergebnisliste auf. Genauer gesagt: ganz oben. Mit seiner Zeit von 19:08 Minute wird er in der Liste auf Rang eins bei den Männern geführt. Bei den Frauen ging dieser Platz an Anna-Lena Schulze vom TSV Ottersberg. Sie lief die fünf Kilometer in 22:54 Minuten. Auf der kürzesten Strecke gewannen Lilly Strathmann (TuS Rotenburg, 13:06min) sowie Aleandro Eggert (11:03min).