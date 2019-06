Im vergangenen Jahr beharkten sich der FC Verden 04 (Mitte) und der FSV Langwedel-Völkersen beim Schlossparkcup. (Björn Hake)

Etelsen. Der Schlossparkcup des TSV Etelsen ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der Vorbereitungszeit zur neuen Fußball-Saison. Die Auflage 2019 kommt jedoch mit einer Veränderung daher. In diesem Jahr werden sich vom 2. bis 7. Juli nur noch vier Mannschaften statt der bisher üblichen sechs um den Turniersieg streiten.

Schnell kommen Vermutungen auf, warum das Turnier in der abgespeckten Version ausgetragen wird. Ist der Zeitpunkt ein schwieriger, da viele Mannschaften gerade erst ihren Trainingsstart hatten und Mitte Juli schon die Bezirkspokalrunden anstehen? Oder haben schlichtweg zu viele Mannschaften abgesagt, um ein größeres Starterfeld aufbieten zu können? Laut Etelsens Fußballobmann Alexander Coels ist nichts davon der Fall. „Wir wollten einfach mal was anderes ausprobieren“, lautet die Begründung. Für die vier antretenden Teams ändert sich aber nur wenig. Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-jeden á 90 Minuten, macht für jede Truppe drei Spiele. Die gleiche Anzahl galt es auch in den Vorjahren zu bestreiten. Einzig das Spiel um Platz drei und das Finale fallen weg. Der Turniersieger steht demnach bereits nach den insgesamt sechs Partien fest und wird im Anschluss an die finale Begegnung am Sonntag, 7. Juli, geehrt.

Mit dabei ist selbstverständlich der gastgebende TSV Etelsen, der Titelträger von 2018 Rotenburger SV sowie die beiden Bezirksligisten TSV Bassen und FSV Langwedel-Völkersen.

Weitere Informationen

Spielplan

2. Juli, 19.30 Uhr: TSV Bassen - TSV Etelsen

3. Juli, 19.30 Uhr: Rotenburger SV - FSV Langwedel-V.

5. Juli, 17.00 Uhr: TSV Bassen - Rotenburger SV

5. Juli, 19.00 Uhr: FSV Langwedel-Völkersen - TSV Etelsen

7. Juli, 14.00 Uhr: FSV Langwedel-Völkersen - TSV Bassen

7. Juli, 16.00 Uhr: TSV Etelsen - Rotenburger SV