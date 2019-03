Keine Linien zu erkennen, zudem pappte der Schnee am Ball: Die zweite Halbzeit zwischen Verden und Celle wurde daher nicht mehr angepfiffen. (Patrick Hilmes)

Von wegen Frühlingsanfang, der Winter ist zurück und hat gnadenlos zugeschlagen. Während der Süden Niedersachsens von Sturm- und Orkanböen geplagt wurde, rieselte in Verden leise der Schnee. Dicke Flocken verpassten dem Kunstgrün des Verdener Kunstrasens einen weißen Anstrich. Und das entwickelte sich zu einem Problem. Nach der ersten Halbzeit der Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem FC Verden 04 und dem MTV Eintracht Celle ertönte ein Pfiff von Schiedsrichter Tarek Mgherbi (Heide-Wendland). Das war jedoch nicht der Startschuss zur zweiten Hälfte, sondern der Schlusspfiff. Die Partie wurde beim Stand von 0:1 aus Sicht des Gastgebers abgebrochen.

„Wir hätten sehr gerne weitergespielt“, bedauerte Sascha Lindhorst. Diese Meinung teilte auch sein Celler Pendant Hilger Wirtz von Elmendorff. Nach dem frühzeitigen Schlusspfiff diskutierten beide, ob der Abbruch auch wirklich notgetan hatte. Die Linien auf dem Platz waren dank der weißen Masse nicht mehr zu erkennen. Für Lindhorst war das aber kein Grund: „Dann hätte halt einer mit dem Besen immer seine Kreise um den Platz ziehen müssen. Wenn er rum gewesen wäre, hätte er halt wieder von vorne anfangen müssen“, sagte Lindhorst mit einem schelmischen Grinsen.

Doch die kaum ersichtlichen Linien waren nur ein Grund für den Abbruch. Der zweite war das Problem mit dem Ball. Das Spielgerät war kaum noch zu sehen auf dem Platz, da auch die weißen Pflocken inklusive Granulat an ihm pappten. Einen Schneeball in den üblichen Neonfarben suchte man beim FCV vergebens. „Der Auftrag vor der Halbzeit war bereits, danach zu gucken, aber es war keiner da“, ließ Lindhorst wissen.

Zunächst ließ Schiedsrichter Mgherbi noch die Linien räumen, wenig später bei der Begutachtung des Balles und im Anschluss eines letzten Blickes gen Himmel entschloss er sich zum Abbruch. Zum Bedauern beider Teams. Eintracht Celle hätte ebenso gerne weitergespielt, immerhin führte der Ligaprimus bis dato mit 1:0. Celles Henry-Frederik Struwe war blank am Verdener Strafraumeck. Flach, hart und präzise beförderte er den Ball ins Eck (8.). Zu diesem Zeitpunkt herrschte noch freie Sicht. Die Probleme des FCV waren in dieser Phase die eigene Leistung und der dynamische Auftritt der Eintracht. In den ersten 15 Minuten bekam der Gastgeber keinen Fuß auf dem Platz. Die Abstände in den Reihen der Verdener waren zu groß, ihnen ging das alles zu schnell. Ein Ballgewinn mündete sofort in einen Ballverlust. Celle war hingegen wach und verschaffte sich immer wieder Räume durch diverse Positionswechsel. Das mündete in reichlich Chancen (2./3./11./41.) und einem zweiten Tor, das aber nicht gegeben wurde, da der Ball zuvor im Aus gewesen sein soll (40.).

Nach der nervösen Anfangsviertelstunde fand der FCV ins Spiel und kam Ende der ersten Hälfte auch zu Chancen. Zunächst verpasste Jonas Austermann den Abschluss und ließ sich abdrängen (35.), wenig später scheiterte Nick Zander per Kopf am MTV-Keeper (38.). Entsprechend lautete Lindhorsts Resümee: „Ich hatte mir was ausgerechnet für die zweite Halbzeit. Zudem macht das den Jungs natürlich weniger Spaß. Die fahren hier aus Celle her, wollen auf Kunstrasen schön Fußball spielen und dann ist so etwas. Deren Spielfluss wäre dadurch sicherlich immer wieder unterbrochen worden. Wir haben gegen Celle eine Halbzeit das Spiel offen gestaltet, uns selbst Chancen erspielt – warum sollten wir nicht weitermachen?“ Doch der Winter schlug gnadenlos zu.