Oyten. Es ist eine Tradition: Am Ende einer jeden Drittliga-Saison werden die Handballerinnen, die den TV Oyten verlassen, beim finalen Heimspiel gebührend verabschiedet. Große Bilderrahmen mit Erinnerungsfotos werden überreicht, Tränen fließen. In diesem Jahr dürfte es solche Szenen wieder in der Pestalozzihalle geben. Und dieses Mal verabschiedet sich eine Spielerin von den „Vampires“, die wie kaum eine andere die jüngere Vergangenheit des TVO geprägt hat: Denise Engelke wird den Klub verlassen. Für sie geht es zum SV Werder Bremen, um dort in der 2. Bundesliga zu spielen.

Jörg Leyens muss erst einmal tief durchatmen, bevor er über den Wechsel spricht. Die Enttäuschung ist dem Coach des TV Oyten dann auch anzuhören. Schließlich verliert Leyens, der im Sommer in seine zweite Saison mit den Drittliga-Handballerinnen geht, eine seiner zentralen Figuren. Neben Jana Kokot und Lisa Bormann-Rajes zählt Denise Engelke in den Reihen der Feldspielerinnen zu den absoluten Leistungsträgerinnen. „Wir haben alles versucht, Denise vom Bleiben zu überzeugen“, sagt Leyens. Es ist ihm und dem Klub nicht gelungen. Zu groß ist der Reiz, der den Namen 2. Bundesliga trägt. Leyens: „Ich kann ihre Motivationsgründe verstehen.“

Große Herausforderung für Leyens

Im Unterhaus wird der SV Werder, der sich in der unteren Region der Tabelle aufhält, aller Wahrscheinlichkeit auch in der Saison 2019/2020 spielen. Und Denise Engelke will dabei sein. „Die Perspektive, es in der 2. Bundesliga zu versuchen, hat für mich den Ausschlag gegeben“, erklärt Denise Engelke ihren Entschluss. Obwohl der Aufwand bei Werder größer sein wird, möchte sie den Schritt gehen. „Ich sehe das Ganze für mich auch als persönliche Herausforderung an.“ Sie werde ihr aktuelles Team in Zukunft sicher vermissen, „doch genauso denke ich, dass mir die Chance auch gegönnt wird.“

Dass auf seine Rückraumspielerin eine große Herausforderung wartet, freut Jörg Leyens. Aber der Coach steht selbst vor einer kniffligen Aufgabe. Schließlich muss er die Lücke füllen, die eine der Haupttorschützinnen hinterlässt. „Es wird die Aufgabe der kommenden Wochen sein, unseren guten Stamm, den wir für die kommende Saison haben, dementsprechend zu erweitern“, sagt Leyens. Er ist aber zuversichtlich, dass ihm in der neuen Serie auch ohne Denise Engelke ein Team zur Verfügung steht, dass in der 3. Liga eine gute Rolle spielen kann.

Das Schicksal will es zudem, dass die Oytenerinnen sich schon einmal daran gewöhnen können, über einen längeren Zeitraum ohne Engelke auskommen zu müssen. Aufgrund eines Mittelfingerbruchs fällt die Spielgestalterin seit Anfang März aus. In ihrer letzten Saison beim TVO wird sie wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. Dieser Aspekt mache ihren Abschied noch ein wenig trauriger, findet Engelke. „Vielleicht kann ich noch einmal Siebenmeter werfen, spielen werde ich nicht mehr.“ Es wäre ein krönender Abschluss, wenn sie zumindest für Strafwürfe noch einmal zum Einsatz käme: Denn sie gehörte in den vergangenen Jahren zu den großen Leitfiguren beim TV Oyten. Zu den „Vampires“ kam sie 2008 als Jugendspielerin. Für sie wurde die Zeit beim TVO zu einer echten Erfolgsgeschichte. Sowohl in der Jugend als auch mit der Ersten Frauen sammelte sie Titel. Höhepunkte waren die Gewinne der Drittliga-Meisterschaft in den Jahren 2013 und 2017.

Die Spielgestalterin ist sich aber auch im Klaren darüber, dass ein trauriger Tag auf sie wartet. Und zwar der Tag, an dem das finale Heimspiel der Saison und der Abschied vom eigenen Publikum anstehen. „Natürlich wird mir das nicht leicht fallen“, sagt sie. Allerdings werden ihre Noch-Mitspielerinnen sicherlich versuchen, ihr die Trennung möglichst schön zu machen. Engelke: „Ich gehe mal davon aus, dass ich diesmal zu denjenigen gehöre, die am Ende einer Saison einen Bilderrahmen geschenkt bekommen.“