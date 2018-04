Julius Feldt überzeugte in den beiden letzten Punktspielen. Jetzt wechselt er von Oyten nach Westercelle. (Björn Hake)

Oyten. Nur noch statistischen Wert besaßen die beiden abschließenden Saisonspiele der Tischtennis-Herren des TV Oyten, weil ihr Abstieg aus der Landesliga bereits vor dem Wochenende feststand. Immerhin sprang beim 9:7-Heimsieg über den MTV Tostedt noch mal ein Erfolg heraus. Gegen die SG Aumund-Vegesack gab es hingegen eine 5:9-Niederlage.

TV Oyten - MTV Tostedt 9:7: Beide Teams traten ersatzgeschwächt an, schenkten sich im direkten Duell aber nichts. Nach einem guten Start des TV Oyten durch die Doppelerfolge von Dirk Chamier von Gliszczynski/Daniel Glüß sowie Jonathan Feldt/Julius Feldt gingen die ersten drei Einzel an die Gäste. Franz König, Frank Müller, Daniel Glüß und Jonathan Feldt entschieden dann aber nacheinander ihre Spiele für sich und brachten die Gastgeber damit mit 6:4 in Front. Der MTV Tostedt schlug noch einmal zurück und gewann wiederum drei Partien in Folge. Im Schlussspurt sorgten schließlich Frank Müller, Daniel Glüß sowie das Doppel Dirk Chamier von Gliszczynski/Daniel Glüß für den knappen Heimsieg. „Unsere starken Doppel und die vier Erfolge im unteren Paarkreuz waren ausschlaggebend“, erklärte Mannschaftsführer Frank Müller.

SG Aumund-Vegesack - TV Oyten 9:5: Im abschließenden Saisonspiel war endgültig die Luft raus. Ohne einige Stammspieler hatte der TV Oyten bei der SG Aumund-Vegesack keine reelle Siegchance. Für die Oytener Punktgewinne zeichneten Julius Feldt, Franz König, Arne Fichtner, Daniel Glüß sowie die Doppelpaarung Franz König/Arne Fichtner verantwortlich. Ein Sonderlob verteilte Frank Müller an Youngster Julius Feldt: „Für Julius war es ein versöhnlicher Abschluss. Sein Auftritt ist wirklich hervorzuheben. Leider wird uns Julius nun in Richtung Westercelle verlassen und dort Verbandsliga spielen. Sportlich, aber vor allem auch menschlich, ist das für uns ein großer Verlust. Wir wünschen ihm in Westercelle natürlich viel Erfolg.“ Beim TV Oyten beginnen nun die Planungen für die Bezirksoberliga. Und auch wenn es noch das eine oder andere personelle Fragezeichen gibt, verspricht Frank Müller: „Dort wollen wir mit unserer Truppe ein gewichtiges Wörtchen mitreden.“