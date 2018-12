Sichtlich gerührt war Peter-Michael Sagajewski, als er nach dem letzten Spiel der Saison 2017/2018 verabschiedet wurde. (Björn Hake)

Die 13 gehört nicht zu den beliebtesten Ziffern. Schließlich soll sie Unglück bringen. Doch es kann auch anders sein: Die Volleyballer des TV Baden verbinden die 13 mit Erfolg. Denn 13 Jahre war Peter-Michael Sagajewski als Trainer für die Erste Herren des TVB verantwortlich. Er machte eine Abteilung, die es gefühlt kaum gegeben hatte, zu einer, die nun bundesweit bekannt ist. Denn Sagajewski führte den TV Baden bis in die 2. Bundesliga Nord, in der das Team aktuell gute Karten hat, die Klasse zu halten.

Der Aufstieg ins Unterhaus war für Sagajewski die Krönung seiner akribischen und langjährigen Arbeit. Als er in Baden als Coach übernommen hatte, fand er damals eine Mannschaft vor, die mehr oder weniger eine Hobbytruppe war. Doch Sagajewski ist ein ehrgeiziger Mensch. Dass er den Verein tatsächlich von der Bezirksebene in Liga zwei führen würde, damit hätte wohl auch er nicht gerechnet. Vielen Spielern erging es nach dem Ende der Saison 2017/2018 genauso. „Was in diesem Jahr passiert ist, ist tatsächlich unglaublich“, sagte zum Beispiel Artem Tscherwinski. „Als Peter mich vor fünf Jahren in die Mannschaft geholt hat, habe ich nicht im Ansatz daran geglaubt, dass wir irgendwann in die zweite Liga aufsteigen.“

Tscherwinski sagte diese Sätze Ende März kurz nach dem letzten Saisonspiel in der 3. Liga West, das der TV Baden in der Lahofhalle gegen den TSC Gievenbeck deutlich mit 3:0 gewonnen hatte. Die Begegnung war aber irgendwo Nebensache. Denn die Aufstiegsfeier stand im Mittelpunkt. Genauso wie Peter-Michael Sagajewski, der gebührend von den 300 Fans verabschiedet worden war.

Dass die Badener nun Teil der 2. Bundesliga sind, haben sie aber auch zwei anderen Mannschaften zu verdanken. Denn die SVG Lüneburg II und die SF Aligse wollten nicht aufsteigen. Somit ging das Aufstiegsrecht an den Tabellendritten über – an den TV Baden. Bereits ein Jahr zuvor hatten sich die Schwarz-Weißen das Aufstiegsrecht erspielt. Damals setzten sie sich in der Relegation durch. Weil aber kein Platz in der 2. Liga frei geworden war, blieben die Badener für eine weitere Spielzeit Drittligist. Mit dem nun bekannten Ende.

Peter-Michael Sagajewski zog sich nach dem größten Triumph seiner Trainerlaufbahn jedoch nicht komplett zurück. Er übernahm beim TV Baden den Posten des Teammanagers. Und auch diese Rolle füllt er mit großer Leidenschaft aus. Zu einer seiner wichtigsten Aufgaben gehörte zunächst, einen neuen Trainer an die Weser zu holen. Fündig wurde Sagajewski schließlich in Buxtehude. Dort coachte Fabio Bartolone den TSV Buxtehude-Altkloster in der Regionalliga. Sagajewski überzeugte den A-Lizenzinhaber davon, mit dem TV Baden das Abenteuer 2. Bundesliga anzugehen.

Bei der Vorstellung des Italieners stellte der Manager seinen Nachfolger als gut gelaunten Motivator vor. Zudem kam Bartolone mit Zweitliga-Erfahrung zum TVB. Der diplomierte Sportwissenschaftler übernahm im Jahr 2016 die Zweitliga-Frauen des Volleyball-Teams Hamburg. Der Coach ist zudem ein Mensch, der viel mit seinen Spielern spricht. „Dass man mit den Spielern kommunikativ umgeht, ist sehr wichtig. Man muss aber auch für jeden einzelnen die richtigen Worte finden. Ich muss für jeden Spieler den richtigen Schlüssel finden“, sagte er Ende April. Anscheinend ist ihm dies geglückt. Denn Baden verbringt die kurze Winterpause auf einem Nichtabstiegsplatz.