Daverden. Als die Nachricht publik gemacht wurde, dass Thomas Panitz die Landesliga-Handballer des TSV Daverden nach der Saison verlassen will, war der betroffene Trainer im Urlaub. Seine Beweggründe, warum er die Grün-Weißen in Richtung SG Arbergen-Mahndorf verlässt (wir berichteten), waren somit zunächst unbekannt. Doch jetzt ist er wieder da und sprach über seinen bevorstehenden Wechsel nach Bremen. Allerdings stehen für die Panitz-Sieben vor seinem Abschied noch wichtige Spiele an. Schließlich wollen die Daverdener noch Platz drei und somit möglichst die Aufstiegsrelegation erreichen. Der Auftakt von der Abschiedstour des Trainers ist quasi ein Endspiel: Denn der viertplatzierte TSV tritt beim Tabellendritten VfL Horneburg (Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr) an.

Die Begegnung in Horneburg läutet auch das Ende einer Ära beim TSV Daverden ein. Denn sechsmal sitzt Thomas Panitz noch bei den Grün-Weißen auf der Bank. Dann wird er bei dem Klub aus dem Flecken Langwedel seine Trainerarbeit nach neun langen Jahren niederlegen. „Die Frage, ob ich aus sportlichen Gründen wechsel, muss ich mit Jein beantworten“, sagt Panitz. Dass er mit den Leistungen seines aktuellen Teams zufrieden sei, betont der Coach immer wieder. „Natürlich läuft es in Daverden gut. Es ist gigantisch, dass wir mit unserem kleinen Kader noch immer so weit oben mitmischen“, freut sich Panitz.

Doch er sei eben auch auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung, die er bei der SG Arbergen-Mahndorf zu finden hofft. „Und es wird auch mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Man hat mich schon als Otto Rehhagel von Daverden bezeichnet“, sagt Panitz schmunzelnd. „Trauer, Daverden schon bald zu verlassen, ist aber ebenso vorhanden. Das ist ja auch kein Wunder: Neun Jahre wischt man nicht so einfach weg.“ Genauso freue er sich aber auf die neue Aufgabe. Er war selbst für die SG Arbergen-Mahndorf als Handballer aktiv, als diese noch den Namen SG Bremen-Ost trug. „Der Verein will noch einmal angreifen. Die Mannschaft ist willig und es sind junge Leute dabei. Das hat mich überzeugt“, meint Panitz, der sich für sein erstes Jahr mit dem Team aus der Landesklasse bereits jetzt ein großes Ziel steckt. „Wir wollen den Aufstieg“, sagt der Noch-Coach des TSV.

Bevor sich Panitz aber beim Klub aus dem Bremer Osten in die Arbeit stürzt, will er mit seinem aktuellen Verein in dieser Saison das Maximum erreichen. Und das ist der dritte Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen könnte. Allerdings könnte sich der Wunsch, Horneburg auf diesem Rang noch abzulösen, bereits an diesem Sonnabend in Luft auflösen. „Wenn wir in Horneburg verlieren, ist für uns der Zug zum dritten Platz abgefahren“, sagt Panitz. Sechs Spieltage vor dem Saisonende steht der TSV bei 30:10 Punkten, Horneburg bei 32:18. „Wir werden alles in die Waagschale werfen“, kündigt Panitz jedoch einen großen Kampf seiner Mannschaft an.

Dementsprechend groß dürfte der Kräfteverschleiß sein. Daher passt es dem Coach sehr gut ins Konzept, dass ihm zu Beginn seiner Abschiedstour so viele Spieler zur Verfügung, wie es nur selten der Fall ist. „Wir haben elf Feldspieler und drei Torhüter dabei“, freut sich Panitz. Jannis Elfers wird erstmals im grünen Trikot auflaufen, darüber hinaus steht Till-Ove Meyer im Kader. Zu guter Letzt feiert dann noch der langzeitverletzte Patrick Tielitz seine Rückkehr. „Allerdings ist Horneburg ein starker Gegner“, weiß Thomas Panitz. „Vor allem zu Hause werfen die etliche Tore.“ Dazu ist aber auch seine Sieben imstande.