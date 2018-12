Die Macher der Jahresschluss-Open hoffen darauf, dass wieder 70 bis 80 Spieler am Turnier teilnehmen. (Björn Hake)

Sottrum. Sie sind in ihrem Tun sehr routiniert. Die Macher der Jahresschluss-Open des SC Sottrum wissen ganz genau, wie sie ihr Schachturnier zu organisieren haben. Schließlich sind Bodo Becker, Reinhard Piehl, Jürgen Gerken und Kurt Therkorn schon seit vielen Jahren dabei. Das Sottrumer Turnier zum Jahresabschluss war 2017 schon ein besonderes. Es ist damals die 25. Auflage gewesen. Doch auch die 26. Jahresschluss-Open, die am 29. und 30. Dezember im Gasthof Röhrs stattfinden, sind speziell. Sie bilden den Auftakt eines besonderen Jahres. Am 9. Januar feiert der SC Sottrum sein 60-jähriges Bestehen.

Mitte vergangener Woche hatten sich 21 Denksportler für das traditionelle Turnier an der Wieste angemeldet. Das sei jedoch ganz normal, sagt Veranstalter Bodo Becker. Er und seine Mitstreiter wissen genau, dass sich noch wesentlich mehr Schachspieler anmelden. Die Vergangenheit hat dies immer wieder gezeigt. „Wir hoffen, dass auch dieses Mal 70 bis 80 Spieler dabei sind“, sagt Bodo Becker.

Die Teilnehmer sollen auch bei den 26. Jahresschluss-Open in drei Gruppen eingeteilt werden. Obwohl die Leistungsstärken in diesen unterschiedlich sind, gibt es in allen das gleiche Preisgeld. Die Macher des Turniers sind sich einig, dass dieser Aspekt den Wettkampf in Sottrum so beliebt macht. „Alle Spieler kommen immer wieder gerne zu uns“, meint Becker. Und es kommen auch immer wieder namhafte Denksportler an die Wieste. So habe sich bereits Ilja Schneider, amtierender Deutscher Meister im Schnellschach, mündlich für die Open angemeldet. „Wir haben in diesem Jahr zudem das Glück, dass das Turnier an einem Wochenende stattfindet. 2017 wurde es unter der Woche ausgetragen. Das Besondere an unserer Veranstaltung ist, dass es so familiär abläuft. Zudem haben wir ein tolles Spiellokal.“ Kassenwart Kurt Therkorn ergänzt, dass der SC Sottrum ganz bewusst nur niedrige Startgelder nimmt. „Damit wollen wir einen besonderen Anreiz schaffen, dass die Spieler bei uns antreten. Für Jugendliche ist das Startgeld dann nochmals verringert.“

Apropos Jugend: Wie so viele andere Sportvereine hat auch der SC Sottrum damit zu kämpfen, Nachwuchs zu gewinnen. Zehn Jugendliche gehören derzeit dem Klub an, der insgesamt 53 Mitglieder zählt. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Förderung der Jugend“, sagt Bodo Becker. Die Gewinnung neuer Mitglieder ist zwar schwieriger geworden, doch der Verein lebt, und das nun bald schon seit 60 Jahren. Der runde Geburtstag soll am 4. Mai gefeiert werden. Zu diesem Anlass haben die Sottrumer Helmut Pfleger eingeladen. Der Schach-Großmeister ist seit einer Dekade Ehrenmitglied beim SC Sottrum und wird während der 60-Jahres-Feier ein Simultanturnier bestreiten. „Wenn sich solch ein Mann auf den Weg nach Sottrum macht, sagt das viel über unseren Verein aus“, findet Bodo Becker, der sich nun aber erst einmal auf die Jahresschluss-Open freut.