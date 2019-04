Bezirksliga Lüneburg 3: Im direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt empfängt der SV Vorwärts Hülsen zum spannungsgeladenen Abstiegshit den 1. FC Rot Weiß Achim. „Das wird ein echter Fight, in dem es um alles geht. Ich bin aber guter Dinge, dass wir drei Punkte holen werden, alles andere wäre Schwachsinn“, betont RW-Trainer Dogan Yalcin, dessen Team mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen und Hülsen gleichzeitig überholen würde. Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Hambergen habe die Mannschaft von Yalcin den Kopf nicht in den Sand gesteckt: „Die Trainingswoche war wirklich super. Man merkt den Jungs an, dass sie heiß sind und lieber heute als morgen spielen würden“, betont der Coach. Personell kann Yalcin aus dem Vollen schöpfen, auf Veränderungen in der Startelf wird er dennoch verzichten. Auch in Hülsen weiß man, worum es geht: „Wir sind durch eine überraschend starke Trainingswoche gut vorbereitet“, lobt SVV-Trainer Marc Jamieson und fordert drei Punkte: „Wenn man sich unser schwieriges Restprogramm ansieht, müssen wir gewinnen.“ In der Favoritenrolle sieht er niemanden: „Achim kommt mit der breiteren Brust, aber wir haben die Macht des Verzweifelten.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Hülsen