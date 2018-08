Treffen auch in der Saison 2018/2019 wieder aufeinander: Nassim-Rudwan Ghariz (links) vom TV Oyten III und Kevin Alhorn vom TSV Bassen II. (Björn Hake)

Als Top-Favoriten auf den Titel in der 1. Fußball-Kreisklasse der Saison 2018/19 werden insbesondere der TSV Otterstedt, TSV Blender und die Elf des TSV Bierden gehandelt. Als Geheimfavorit gilt Aufsteiger Verdener Türksport, der zuletzt im Pokalwettbewerb haarscharf an einer Überraschung vorbeischlitterte. Erst nach Elfmeterschießen feierte der klassenhöhere SV Hönisch den Sieg.

Unangefochten holte der Verdener Türksport den Titel in der 2. Kreisklasse und schoss dabei satte 143 Tore. Herausragend war die Leistung des Top-Torjägers Emrullah Gülalan, der allein 45-mal traf. Es bleibt aber dennoch abzuwarten, wie Trainer Turgay Ünlü und sein Assistent Mustafa Karakus die Elf wieder aufbauen können, wenn sie Niederlagen bezieht. Die erste Bewährungsprobe gilt es gleich am Sonntag (15 Uhr) zu bestehen, wenn der TSV Bierden zu Gast ist. „Aufgrund einiger Abgänge nach dem Abstieg haben wir keinen riesigen Kader. Wenn alle an Bord sind, ist es eine schlagkräftige Elf, allerdings sind Ausfälle nur schwer zu kompensieren. Somit stecken wir unsere Ziele nicht hoch und denken, es sollte unter dem Strich ein Mittelfeldplatz herausspringen. Das Hauptziel ist es, den Kader weiter zu verstärken, um in Zukunft breiter aufgestellt zu sein“, erwartet Bierdens Trainer Sascha Bischoff eine schwierige Serie.

„Da der Verein keinen Nachfolger gefunden hat, werde ich als Trainer weitermachen“, blieb Marius Wagener dem TSV Bassen II als Übungsleiter erhalten und wird weiter von Fabian Bache bei seiner Arbeit unterstützt. „Wir wollen eine ähnlich gute Saison wie im letzten Jahr spielen. Leider ist die Vorbereitung von sehr vielen verletzungsbedingten Ausfällen geprägt, sodass gerade der Saisonstart mit schweren Aufgaben eine echte Herausforderung wird.“

Beim TSV Brunsbrock II ging es nach dem Zwangsabstieg gleich wieder hoch. „Ich sehe den Aufstieg als Belohnung für unsere starke Rückrunde“, betont Coach Detlef Krikcziokat, dessen Saisonziel der Klassenerhalt ist. „Es wird sicher nicht einfach, aber ich weiß, dass wir auch ohne Neuzugänge aus anderen Vereinen durchaus die Qualität haben, um zu bestehen.“ Ein völlig neues Team entstand beim TSV Achim II, wo zukünftig Emir Abidovic für die Mannschaft verantwortlich ist und von Johann Burgart unterstützt wird. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen“, gibt der Coach das Ziel vor.

Unter die ersten vier Mannschaften will Lasse Gehlich. Der Trainer des SV Vorwärts Hülsen II beklagt keine Abgänge und hat gleich fünf neue Spieler gewonnen – unter anderem Tobias Grohe (Dörverden) und Dominik Sielemann, der zuletzt in der Verdener Reserve spielte. „Wir wollen zukünftig mehr spielerische Lösungen auf dem Feld sehen“, will Gehlich an der Taktik feilen. Der TV Oyten III ist die einzige Dritte der Liga. Für Trainer Marco Blöthe steht dabei der Klassenerhalt im Vordergrund. Er hat den Kader zur Verfügung, mit dem er zuletzt Rang acht erreichte. Lediglich Tobias Aritim aus der U18 des TVO kam hinzu.

Den sofortigen Wiederaufstieg schaffte Andreas Rühmann mit dem MTV Riede II als Vizemeister. Das Vertrauen in den Trainer zahlte sich aus. Nun will Rühmann die Elf in ein sicheres Fahrwasser führen. Er hat weder neue Spieler, noch hat ein Akteur sein Team verlassen. Beim TSV Blender ging es zuletzt nach oben in der Tabelle. Olaf Berghold hat eine schlagfertige Elf geformt, die in dieser Saison ihren Weg in unveränderter Zusammenstellung fortführen möchte. „Ein Platz unter den ersten Fünf wäre gut“, sagt Berghold.

Einiges getan hat sich hingegen beim TSV Otterstedt: Claas Bahrenburg hat nun die Verantwortung und will mit der Mannschaft zurück in die Kreisliga. Dafür hat er reichlich Spieler wie Tobias Hülsemeyer und Emre Aydin vom TSV Ottersberg gewonnen. Auch vom SV Taaken und TV Hassendorf holte Bahrenburg neue Kicker, verlor aber mit Helge Osmers und Christopher Litke (beide TV Sottrum) zwei Stammkräfte. „Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen. Platz eins bis vier ist machbar“, hofft Bahrenburg insgeheim auf den Titel oder einen Aufstiegsplatz.

Beim SV Wahnebergen erlebt Trainer Jörg Behrens seit Jahren immer wieder Höhen und Tiefen. „Endlich mal eine entspannte Serie spielen und im gesicherten Mittelfeld ankommen“, beschreibt der Coach das Saisonziel. Drei neue Spieler gilt es dabei zu integrieren – Benjamin Truderung aus der eigenen Jugend, Christoph Stötzel vom FC Verden 04 II und Ömer Kurman vom TSV Eystrup. Keine einfache Aufgabe hat Götz Kessemeier beim SV Baden übernommen. Das Team kämpfte zuletzt um den Klassenerhalt, und die Vorbereitungsspiele auf die neue Saison verliefen auch nicht gerade rosig. Somit gibt Kessemeier lediglich ein Ziel aus: nur nicht als Letzter einlaufen. Einzig das Tabellenschlusslicht steigt am Ende der Serie ab, weil die Klasse lediglich aus 13 Teams besteht. Beim TSV Thedinghausen II hoffen die Verantwortlichen auf dasselbe wie beim SV Baden: den Klassenverbleib.