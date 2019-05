André Stelling musste sich gegen Dirk Friedrichsen ganz schön strecken. Im Matchtiebreak setzte er sich jedoch knapp durch. (Focke Strangmann)

Ottersberg. Der Tennis-Abstiegskampf in der Herren-50-Nordliga nimmt dramatische Züge an. Durch den deutlichen 9:0-Heimsieg des Ottersberger TC gegen den TC Westerland und dem überraschenden Erfolg des SC Victoria Hamburg über den Braunschweiger THC weisen nunmehr vier Teams ein Punkteverhältnis von 6:4-Zählern auf. Eines von ihnen wird neben den zwei feststehenden Absteigern TC Eckernworth Walsrode und Schenefelder TC den Gang in die Oberliga antreten müssen. „Ich kann mir vorstellen, dass man mit acht Punkten absteigt. Das ist schon sehr seltsam und hat es wohl noch nie gegeben“, sagte OTC-Kapitän Christoph Engelke. Aktuell haben die Ottersberger aufgrund des besten Matchverhältnisses leichte Vorteile. Zudem dürfen sie am letzten Spieltag noch gegen das Tabellenschlusslicht antreten. „Wir sind guten Mutes, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, betonte Engelke.

Dass der Erfolg gegen Westerland so deutlich ausfiel, lag an den großen Personalsorgen des Gegners, der ohne seine zwei Spitzenspieler antreten musste und dementsprechend überfordert war. Lediglich die Ottersberger Michael Weiß und André Stelling hatte Schwierigkeiten und setzten sich jeweils mit 10:5 im Matchtiebreak durch. Eine blitzsaubere Saison-Premiere feierte Oliver Brandt (6:0, 6:0). Ebenfalls setzten sich Andreas Busch, Engelke und Marco Wingerning in zwei Durchgängen durch. „Wir waren glücklich, dass wir beide Matchtiebreaks gewonnen haben. Insgesamt waren wir aber schon deutlich stärker“, schilderte Engelke. Nach drei Zwei-Satz-Siegen in den Doppeln war der 9:0-Erfolg unter Dach und Fach. Weiter geht es bereits am kommenden Sonnabend mit dem Heimspiel gegen den SC Victoria Hamburg. Mit einem Heimsieg könnte sich der OTC ein dramatisches Saisonfinale ersparen.