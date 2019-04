Sechs Pleiten in Folge, Platz 13 in der Rückrundentabelle der Fußball-Bezirksliga – die Gemütslage beim TV Oyten könnte kaum schlechter sein. Doch nun kommt mit der TSG Wörpedorf-Grasberg ein dankbares Team, um die schwarze Serie zu beenden (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr). Denn der Tabellenvorletzte ist auf fremden Plätzen die schlechteste Mannschaft der Liga und verlor elf von zwölf Partien. Oytens Trainer Axel Sammrey warnt dennoch: „In unserer Situation gibt es keinen perfekten Gegner, und Wörpedorf hat zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen geholt. Brandgefährlich sind sie bei Standardsituationen.“ Personell wird Sammrey aufgrund der zuletzt guten Leistung in Osterholz nicht viel ändern. Ersetzen muss er jedoch den beruflich verhinderten Marius Winkelmann. Zudem fällt Ömer Aktas aus. Ansonsten gibt Sammrey eine klare Marschroute für dieses Heimspiel vor: „Gas geben und gewinnen.“