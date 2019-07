In Halbzeit eins lief Etelsens Christopher Petzold (links) noch zumeist Riedes Marc Lindenberg hinterher. In Halbzeit zwei wendete sich das Blatt. (Björn Hake)

Vorbereitung: Diese Zeit bedeutet für Fußballer, dass sie sich im Training schinden müssen. Diese Zeit bedeutet, dass in den Partien entsprechend die Beine schwer werden können. Und genauso ist es im Bezirkspokalspiel der ersten Hauptrunde am vergangenen Dienstag auch den Akteuren des MTV Riede und des TSV Etelsen ergangen. Beide Teams hatten im Spielverlauf sichtbar mit Kräfteproblemen zu kämpfen. Während Riede keinen Nutzen daraus schlagen konnte, machten es die Schlossparkkicker dem Gastgeber vor und siegten letztendlich mit 3:0 (1:0).

Die Kräfteverhältnisse vor der Begegnung waren klar verteilt, der Favorit war der TSV Etelsen. Den besseren Eindruck hinterließ aber in Halbzeit eins der MTV. Insbesondere die Anfangsviertelstunde gehörte den Gastgebern. Riede gelang es, den Ballführenden stetig unter Druck zu setzen, zudem stimmten die Abstände in den Reihen der Gäste nicht. „Es wirkte, als hätten wir müde Beine gehabt. Uns fehlte die nötige Frische, aber dennoch war das zu wenig und ideenlos“, beanstandete TSV-Coach Nils Goerdel. Entsprechend gehörten die Chancen Riede, doch die wurden allesamt vergeben.

In Minute 45 folgte dann der Etelser Dosenöffner. Ballverlust von Arne Westermann, Ablage von Bastian Reiners auf Jan-Luca Lange und dessen verdeckter Schuss schlug im Tor ein. In Halbzeit zwei wurde den rund 150 Zuschauern am Segelhorst ein ganz anderes Bild geboten. Riede bekam nun die müden Beine, die Defensive schob nicht mehr konsequent nach und die Offensive konnte keinen Druck mehr auf den Ballführenden auswirken. Dies war auf Etelser Seite zumeist Micha Langreder, der nun im Mittelfeld schalten und walten konnte, wie er wollte. Die Vorentscheidung folgte in der 75. Minute. Riede verpasste es, kompromisslos zu klären, Mirko Duhn flankte perfekt auf Alex-Christian Ruf und der traf per Kopf zum 2:0.

„Dass die Jungs schwere Beine bei den Temperaturen kriegen, ist ganz normal“, erklärte MTV-Coach Marc Wurthmann. Der zog aber dennoch ein einigermaßen positives Fazit: „Ich habe viele gute Sachen gesehen, aber auch einige, die es zu verbessern gilt. Jedoch finde ich, dass wir das ordentlich gemacht haben.“

Das Endergebnis fiel für den Rieder Trainer jedoch aufgrund der starken ersten Hälfte seiner Truppe etwas zu hoch aus. Rene Hinrichs stellte in Minute 81 noch per Schuss aus der zweiten Reihe auf 3:0 für Etelsen. Das besänftigte dann auch Nils Goerdel: „In der zweiten Halbzeit haben wir flüssiger gespielt und uns mehr zugetraut. Es war nicht berauschend, aber aufgrund der zweiten Hälfte bin ich auch nicht komplett unzufrieden.“

Damit steht der TSV Etelsen in der zweiten Hauptrunde um den Bezirkspokal. In der nächsten Begegnung nehmen dann die Schlossparkkicker die Außenseiterrolle ein. Denn am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) wird vor heimischer Kulisse der Landesligist FC Verden 04 empfangen. Dieses Pokalduell gab es bereits im Vorjahr, damals mit dem Sieger aus der Reiterstadt.