Enes Acarbay (grünes Trikot) spielt auch in der neuen Saison für Ottersberg. (Björn Hake)

Ottersberg. Die Landesliga-Fußballer des TSV Ottersberg können am kommenden Sonnabend nicht nur den Abstieg aus eigener Kraft verhindern, sondern auch in der neuen Saison auf zwei weitere Spieler setzen. Mike Gabel, Sportlicher Leiter der Wümmekicker, teilte am Dienstagnachmittag mit, dass Enes Acarbay und Egzon Prcani auch in der Spielzeit 2018/2019 für die Elf von Trainer Jan Fitschen auflaufen. Die Zusage gelte auch, wenn es Ottersberg am Sonnabend doch noch erwischen sollte. „Enes fühlt sich sehr wohl bei uns“, sagte Gabel, der den TSV nach dieser Saison verlässt, um beim TB Uphusen Co-Trainer zu werden. „Er ist ein echter Anführer und der Klub daher froh, dass er bleibt. Egzon hat sich dagegen im letzten halben Jahr gut entwickelt. Er muss seine Leistungen jetzt aber stabilisieren.“