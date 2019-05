Achim. Die männliche A-Jugend der SG Achim/Baden wird auch in der neuen Saison ein Teil der Handball-Landesliga sein. Nachdem in der Serie 2018/2019 Platz sieben nicht zum direkten Verbleib in der Klasse gereicht hat, stand für die Sieben von Trainer Thorben Schmidt an diesem Sonntag die Relegation für die kommende Serie auf dem Programm. Vier Spiele hatte der Nachwuchs des Männer-Oberligisten zu bestreiten, alle wurden souverän gewonnen: 8:0 Punkte, 92:39 Tore – mit dieser Bilanz machte die SG gleich in der ersten Runde den Aufstieg perfekt.

Mit der Jugend-Mannschaftsspielgemeinschaft (JMSG) Daverden-Walle war in der Achimer Gymnasiumhalle eine weitere Truppe aus dem Landkreis Verden am Start. Trotz einer 10:21-Niederlage zum Auftakt gegen die SG Achim/Baden dürfen auch die Grün-Weißen weiter auf den Aufstieg hoffen. Zwei Siege gegen die JMSG Eyendorf-Luhdorf (16:9) und den TS Woltmershausen (17:12) reichten in der Abschlusstabelle für Platz drei. Für die Jungs aus dem Südkreis geht es nun am 19. Mai in der zweiten Runde weiter. Derweil ließ die Schmidt-Sieben nach dem Auftakterfolg im Kreisduell auch in den Partien gegen den TS Woltmershausen (26:9), die JMSG Eyendorf-Luhdorf (22:10) und die HSG Phoenix (23:10) nichts anbrennen. Bester Torschütze beim bisherigen und zukünftigen Landelsigisten war Jonas Koch. Der Rückraum-Rechtshänder der SG Achim/Baden brachte es in vier Spielen auf 23 Treffer. Für die JMSG Daverden-Walle war Jan Köster 13 Mal erfolgreich.