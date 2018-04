Tradition im Basketball: Die Achim Lions sichern sich das Netz als Trophäe. (Achim Lions)

Nicolas Röger: Dass diese Saison so läuft, wie sie gelaufen ist, damit hat keiner gerechnet. Wir wollten unter die ersten Drei kommen, das war unser Ziel. Obwohl wir diesmal viele Kranke und Verletzte hatten, konnten wir dies durch unseren breiten Kader immer kompensieren. Zudem sind wir vor allem als Team aufgetreten. Wir haben so viele verschiedene Spielertypen, das macht vieles ausgeglichener. Die Saison davor haben wir schon gut gespielt, nun haben wir uns mit Rouven Albrecht und Michael Wilker nochmals punktuell verstärken können. Und mit Rouven als Anfänger hatten wir von der Klassifizierung her das Glück, starke Anfangsformationen aufbieten zu können (schmunzelt).

Wir hatten ungefähr 150 Zuschauer, wir mussten sogar noch aufstuhlen. Daher war die Stimmung einfach klasse. Aber das Achimer Publikum ist immer noch scheu. Soll ich klatschen, soll ich jubeln, darf ich blöde Sprüche im Behindertensport machen – da ist das Publikum noch nicht ganz frei. Aber dennoch war es fantastisch. Es war voll in der Halle und einfach ein tolles Gefühl für die Spieler, die noch nicht höher gespielt haben. Einer unserer Träume ist es, dass es in der kommenden Saison so weitergeht mit der Unterstützung. Wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, als wir noch 2. Bundesliga gespielt haben, da hatten wir im Schnitt so 70 bis 100 Zuschauer. Und das hat es jetzt einfach getoppt – in der Oberliga.

Das Team hat schon ein bisschen Angst. Es glaubt, jetzt ändert sich alles. Ja, es ändern sich Dinge, aber wir werden alleine schon aufgrund der Rahmenbedingungen nicht viermal die Woche in der Halle sein können. Wir haben keine Chance, die Trainingszeiten auszuweiten. Wenn wir nächste Saison die Hälfte verlieren, die Hälfte gewinnen und die Klasse halten, dann ist alles super. Vielleicht bekommen wir direkt am Anfang einen auf die Nase, um uns an das Niveau zu gewöhnen. Aber ich denke, dass wir im Mittelfeld landen werden. Wichtig wird sein, dass wir uns als Team weiterentwickeln und geschlossen auftreten. Das Niveau wird sein wie am letzten Spieltag, als wir gegen die Spitzenteams der Oberliga gespielt haben. Auch das Team wird so zusammenbleiben, bis auf eine Zusage habe ich alle. Zudem gucken wir, ob wir den einen oder anderen jungen Spieler für uns gewinnen können. Es muss aber nachhaltig sein, jemand, den wir aufbauen können.

Ja, solange sich kein neuer Trainer findet. Man wächst zwar in diese Rolle rein, aber es ist schöner und einfacher, wenn man sich auf eine Rolle konzentrieren kann. Und um mit dem Spielen aufzuhören, habe ich noch zu viel Bock. Vielleicht kann ich ja nochmals als Abschluss 2. Bundesliga spielen.

Wir haben uns in den vergangenen zwei Jahren so gut entwickelt, gerade auf Vereinsebene. Zudem haben wir ein deutlich besseres Umfeld als damals, als wir noch 2. Liga gespielt haben. Es kommt auf die Nachwuchsarbeit an. Findet man neue Talente, haben die Leute, die da sind, noch Bock? Das Ziel ist aber auch, dass keiner hinten runterfällt. Das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erreicht haben, das haben wir zusammen erreicht. Es macht auch einfach Spaß mit dem Team, wir sind keine Einzelkämpfer, sondern spielen als Team. Und ich finde, das ist das Größte, wenn du Erfolg hast, obwohl keiner heraussticht. Solange ich Lust habe und es körperlich geht, mich um den Ball zu streiten und über die Piste zu brettern, will ich auch noch spielen. Da lasse ich mir lieber am Rand noch etwas mehr helfen. Und man will natürlich nicht dick werden (lacht).

Das Problem ist, viele Ärzte und Physiotherapeuten wissen selbst nicht, was man machen kann, was möglich ist, was angeboten wird, was sie den Leuten empfehlen können. Es heißt immer, macht Sport, macht Sport. Aber sie wissen nicht, dass es gerade hier in der Region in Sachen Mannschaftssport sehr vielschichtig ist. Vieles läuft bisher nach dem Schema: „Der kennt den, der wiederum den.“ Aber Behindertensport ist weiterhin schwierig – hohe Anforderungen und leider wenig Verständnis in vielen Bereichen. Ziel ist es, auf uns aufmerksam zu machen. Aber wir müssen auch mehr auf uns aufmerksam machen als andere Sportarten.

Zum Beispiel sind wir beim Herbergstraßen-Fest mit einem Stand, um zu zeigen, dass wir nicht im AOK-Shopper sitzen und uns nur ein paar Bälle zuwerfen. Wir machen Sport, der auch wirklich für jeden geeignet ist. Zudem bauen wir eine Rollstuhlsport-Gruppe auf, die schwerbehinderten bis ziemlich fitten Kindern offensteht. Das Alter bei den Kindern ist das schöne, sie haben noch nicht den Arbeitsdruck. Und wenn sie Bock auf den Sport haben, dann können sie auch richtig was erreichen. Wir hoffen, dass wir immer mehr Kinder für die Gruppe finden, die einzigartig in der Region ist, das gibt es auch in Bremen nicht. Dadurch wird ein kleiner Pool an Rollstuhlsportlern aufgebaut. Achim entwickelt sich daher gerade zu einer kleinen Hochburg im Rollstuhlsport.

Zur Person

Nicolas Röger (34)

ist seit 2011 Spielertrainer der Achim Lions. Die Rollstuhlbasketballer haben kürzlich den Meistertitel in der Oberliga Nord und den damit einhergehenden Aufstieg in die Regionalliga errungen.