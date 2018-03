Führte mit einem Doppelpack in Oyten Uesen zum Sieg: Sascha Kohler. (Hake)

Landkreis Verden. In der Fußball-Kreisliga hat Spitzenreiter TSV Achim nichts anbrennen lassen. Auf Rang zwei kletterte derweil der Rot-Weiß Achim durch den Erfolg im Stadtderby beim TSV Bierden. Während Verdens Reserve seine Aufstiegshoffnungen durch einen Sieg gegen Uphusens Zweite nährte, setzte sich Uesen dank eines Triumphs beim TV Oyten II im Mittelfeld fest. Die restlichen Spiele fielen der Witterung zum Opfer.

TSV Bierden - 1. FC Rot-Weiß Achim 1:3 (1:2): Schlusslicht Bierden verkaufte sich gegen die Rot-Weißen teuer. Insbesondere vor der Halbzeit boten sich dem Team von Andreas Krtschal zahlreiche Torgelegenheiten, die aber meist kläglich vergeben wurden. Das 1:0 für die Gäste fiel nach einem Torwartfehler: Dennis Kreye hatte die Mauer bei einem Freistoß schlecht postiert, sodass Özgür Görmez freie Bahn hatte (8.). Anschließend verpassten Vittorio Zambrano und Benny Bischoff mehrfach, das Ausgleichstor zu erzielen. Dies gelang Dennis Vöge kurz vor der Pause (42.). Da sich Kreye jedoch erneut einen Fehler erlaubte, ging Achim mit 2:1 in Front. Den Treffer schoss Kouassi Yao aus der Distanz (44.). In Halbzeit zwei hatten die Gäste mit dem eisigen Wind im Rücken Vorteile und kamen nun verdient zum 3:1 durch das 13. Saisontor von Ovidiu-Catalin Varga. „Wenn wir unsere Chancen vor der Halbzeit nutzen, dann sieht das Spiel anders aus“, haderte Krtschal.

FC Verden 04 II - TB Uphusen II 2:0 (1:0): Die Verdener Reserve hält den Anschluss zu den Spitzenteams, während der TBU II den Anschluss verlor. „Es war ein wichtiger und auch verdienter Sieg für meine Mannschaft“, freute sich Oliver Rozehnal über den dritten Dreier in Serie. Auf dem Verdener Kunstrasenplatz stellten die Gastgeber von Beginn an die spielfreudigere Mannschaft und gingen verdient nach einer halben Stunde in Führung. Den Treffer erzielte Pizan Demli, der das Leder nach einer Flanke von Rene Bellmer aus der Nahdistanz über die Torlinie schob. Die Möglichkeiten zum 2:0 vor der Pause ließen Stefan Twietmeyer und Christoph Bührig liegen. In Durchgang zwei kam der TBU zunächst gut auf. Das Team von Michael Hansen und Patrick Spitzer wurde in ihren Bemühungen aber schnell gebremst, denn im Anschluss eines abgeblockten Freistoßes jagte Bellmer den Ball zum 2:0 in die Maschen. In der Schlussphase hatte Mathijs van Herkhuizen noch die Möglichkeit zum 3:0, scheiterte aber an einem Reflex des Uphuser Keepers Mirko Frank.

TV Oyten II - TSV Uesen 2:5 (1:1): Nur eine Stunde hielt der TVO mit. Als Sascha Kohler das Team von Lars Krooß mit einem Doppelpack (65./69.) 4:2 in Führung schoss, erlahmte die Gegenwehr der Platzherren. Kurz vor dem Abpfiff erhöhte Sebastian Wesseler noch mit einem an Nils-Thorben Scholz verwirkten Foulelfmeter auf 5:2. Die Uesener fuhren nach einer verkorksten Herbstserie nach Oyten, um durch einen Sieg nicht in den Abstiegssog zu geraten. Von Beginn an merkte man ihnen dies auch an. Die Elf von Abdoul Bouba wehrte sich aber gut und ging nach 20 Minuten in Führung. Vitali Steigert markierte den Treffer. Erst kurz vor der Halbzeit glich Pascal Walbrodt nach Flanke von Scholz aus (42.). Als Scholz zwei Minuten nach Wiederbeginn die Gäste mit einem tollen Distanzschuss in Führung brachte, schien die Entscheidung gefallen. Dennis Mahler brachte Uesen aber nach einer Stunde wieder ins Spiel, als er einen Konter zum zwischenzeitlichen 2:2 abschloss.

TSV Achim - TSV Dauelsen 8:1 (3:0): Jens Dreyer war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Besonders von Justin Gericke zeigte er sich angetan. Den Abwehrmann beorderte Achims Coach aus der Defensive in den Angriff, wo er zu überzeugen wusste und auf Anhieb drei Treffer erzielte (18./49./63.). Den Dauelsern blieb aber nicht nur der Name Gericke im Gedächtnis, auch Kaldirici sollte dem Team von Ralf Müller in Erinnerung bleiben. Die weiteren fünf Tore schossen nämlich alle drei Kaldiricis im Team von Dreyer. So traf Aykut Kaldirici zum 1:0 (8.) und 3:0 (30.), Behcet Kaldirici zum 5:0 (58.) und 8:1 (90.) sowie Ahmet Kaldirici zum 7:1 (78.). Das Ehrentor der Blau-Gelben erzielte Jonas Walter (6:1/72.). „Es war ein sehr einseitiges Spiel“, schilderte Dreyer, dessen Elf mit einem Zähler mehr auf dem Konto seine Führungsposition vor dem Stadtrivalen RW Achim behauptete.