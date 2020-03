Solche Szenen bedarf es beim TBU wesentlich öfter, gab es sie doch in der laufenden Saison erst mickrige 21-mal. (Björn Hake)

„Das Runde muss ins Eckige“. Das wusste bereits Sepp Herberger und das weiß auch Achim Hollerieth. Doch genau damit hat der Coach ein Problem, trainiert er doch die schwächste Offensive der Fußball-Oberliga Niedersachsen. Der TB Uphusen hat in der laufenden Saison bereits 20 Partien absolviert und lediglich 30 Gegentore kassiert (nur drei Mannschaften haben bisher weniger geschluckt), aber auch nur mickrige 21 Tore geschossen. So selten trifft keine andere Mannschaft ins gegnerische Tor. Die schwächste Offensive und eine der besten Defensiven ergibt dennoch Abstiegskampf. Um aus diesem herauszukommen, bedarf es Punkte und die will der TBU am Sonntag beim TuS Bersenbrück sammeln (Anpfiff um 15 Uhr in Bersenbrück, Kunstrasenplatz).

Und bei den Arenkampkickern weiß man natürlich auch um die Problematik mit dem Toreschießen. „Das zieht sich ja schon durch die ganze Saison, dass wir wenige Tore schießen und auch Schwierigkeiten haben, uns Chancen zu erspielen“, sagt Achim Hollerieth. Sichtbar wurde das zuletzt auch wieder beim 0:1 gegen Atlas Delmenhorst. Daher stand das Offensivspiel in der Trainingswoche im Fokus. „Den Umständen entsprechend haben wir unseren Spielaufbau und die Laufwege trainiert. Die Defensive bleibt das Grundgerüst, aber wir müssen einfach mehr Tore erzielen. Mir reicht schon ein 1:0. Sehr wichtig ist das Spiel ohne Ball, wir müssen immer wieder Lücken aufreißen.“

Wer soll das umsetzen? Dazu hielt sich Hollerieth bedeckt, gab jedoch einen Hinweis. „Wir versuchen, so wenig wie möglich zu wechseln, Automatismen sollen sich einstellen.“ In der Offensive hat somit Phlipp-Bruno Rockahr wieder beste Chancen. In der Defensive muss Hollerieth aber notgedrungen wechseln: Marius Winkelmann fiel gegen den SVA unsanft auf die Hüfte und fällt nun mit einer Prellung aus.