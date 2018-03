Ein letztes Mal in dieser Saison ging es für die Achimer Lions, hier mit Michael Wilker (am Ball), um Punkte. (Björn Hake)

Achim. Da ist es doch noch einmal spannend geworden: Die Heimpartie der Rollstuhlbasketballer der TSV Achim Lions gegen den direkten Verfolger SG Rostock/Stralsund stand bis in die Schlussminute hinein auf Messers Schneide. Doch Achims Center Michael Wilker behielt die Nerven und erlöste seine Truppe mit dem Korb zum 49:46-Endstand. Die Schlusssirene war dann kaum noch zu hören, da die Lions plus Zuschauer bereits im Konfettiregen ihre lupenreine Saison bejubelten. Nicht eine Niederlage kassierte der TSV Achim Lions in zwölf Spielen und feierte demnach souverän den Meistertitel in der Oberliga Nord sowie den dazugehörigen Aufstieg in die Regionalliga.

„Das war der perfekte Abschluss einer perfekten Saison. Wir wollten unbedingt unsere blütenweiße Weste wahren, das haben wir geschafft, obwohl unsere Gäste von der Ostsee uns alles abverlangt haben. Kompliment an meine Mannschaft und ein großes Dankeschön für die tolle Unterstützung der zahlreichen Zuschauer“, freute sich Teamchef Nico Röger. Bereits am Spieltag zuvor hatten die Achimer den Titel perfekt gemacht, der Heimspieltag stand demnach ganz im Zeichen der Meisterfeier. Und mit 150 Zuschauern in der Uphuser Sporthalle wurde dem ein würdiger Rahmen verpasst.

Obwohl die Titelentscheidung bereits gefallen war, bekam das Publikum keinesfalls Magerkost dieser inklusiven Sportart zu sehen. Im Gegenteil, es ging von Beginn an rasant zu. In Spiel eins hatten beide Teams noch Ziele: Die Achimer hatten ihre perfekte Saison vor Augen, der RSC Oldenburg den möglichen Gewinn der Vizemeisterschaft. Dieser Traum war für die Oldenburger aber schnell ausgeträumt. Die Lions siegten deutlich mit 57:31, was laut Röger auf die konsequente Arbeit in der Defense zurückzuführen war. Dies wurde besonders deutlich beim Blick auf die 14 Punkte von RSC-Akteur Alex Roggelin. Der Liga-Topscorer wurde damit weit unter seiner üblichen Trefferquote gehalten. Zudem punkteten vor allem Wilker und Röger fleißig, wodurch die 36:19-Halbzeitführung in einen sicheren Sieg mündete.

In Spiel zwei bezwang auch die SG Rostock/Stralsund die Huntestädter, wodurch die Entscheidung über die Vizemeisterschaft endgültig gefallen war. Demnach folgte zum Abschluss der Saison das Duell Erster gegen Zweiter. Im Match wurde schnell deutlich, dass sich keine der beiden Mannschaften auf dem Erreichten ausruhen wollte. Kurz nach dem ersten Viertel setzten sich die Lions zwar mit 18:12 ab, aber die Gäste von der Ostsee zwangen die Röger-Truppe immer wieder zu riskanten Pässen und schwierigen Würfen. In der Konsequenz musste die Lions analog zum Hinspiel zur Halbzeitpause einem Rückstand hinterherfahren – 22:23. Doch zu Beginn des Abschlussviertels hatte sich das Blatt wieder gewendet, was nicht zuletzt auf die acht lupenreinen Fastbreak-Punkte von Youngster Jannik Schwarmann binnen fünf Minuten zurückzuführen war (38:35). Die Partie wurde nun zunehmend dramatischer, die Führung wechselte ständig und spitzte sich in der finalen Spielminute beim 47:45 zu. Rostock/Stralsund verwertete nur einen von zwei Freiwürfen, und im Gegenzug gelang Achim die endgültige Entscheidung.

Die traditionelle Trophäe

Was dann folgte, war Freude pur. Schnell waren die vorbereiteten Meister-T-Shirts ausgepackt. Und nachdem Kapitän Roland Christmann der Meisterpokal übergeben worden war und er die obligatorische Sektdusche seiner Mitstreiter über sich ergehen gelassen hatte, gab es noch einen besonderen Moment: Flügelspieler Rouven Albrecht wurde mitsamt seinem Sportrollstuhl in die Höhe gestemmt, um nach alter Tradition das Korbnetz abzuschneiden und als Trophäe zu sichern. Nico Röger zeigte sich am Ende rundum zufrieden: „Das war ein toller Tag für uns, auch die Zuschauer waren sichtbar begeistert und werden uns hoffentlich auch in der kommenden Saison unterstützen. Aber jetzt wird erst einmal der Erfolg genossen.“