Konnte sich den erschreckend schwachen Auftritt in Osnabrück selbst nicht wirklich erklären: Nico Röger, Coach der Achimer Lions. (Björn Hake)

Geschenkter Tag für die Rollstuhlbasketballer der TSV Achim Lions: Beim Auswärtsspieltag in Osnabrück lief für den bisherigen Tabellenführer der Regionalliga Nord nicht viel zusammen. Gegen die Damen des Teams Germany verlor der TSV knapp, aber nicht unverdient und im Anschluss setzte es gegen den neuen Ligaprimus aus Meppen ein mehr als deutliches 21:67.

„So kurz nach Abpfiff fällt mir gar nicht viel ein, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos ob der gezeigten Leistung. Fast unerklärlich, wie wir mit unserer eigentlich positiven Grundstimmung aus den ersten Spielen nun so eine blutarme Vorstellung abliefern konnten. Das müssen wir auf jeden Fall intern aufarbeiten, das war ganz eindeutig auch Kopfsache. Man hatte das Gefühl, dass wir überhaupt nicht richtig wach waren. In knapp drei Wochen bei unserem Heimspieltag können und werden wir uns so nicht präsentieren“, war es auch Spielertrainer Nico Röger in seiner ersten Stellungnahme ein Rätsel, wie es zu solch einem Auftritt kommen konnte.

Dabei begann der Tag für die heimischen Rollis gar nicht so schlecht. Gegen das Team Germany warfen sich die Achimer nach einer kurzen Phase des Abtastens eine 14:9-Führung nach zehn Minuten heraus. Dann aber gaben sie die Spielkontrolle an die Gegnerinnen ab, die nun mehr Druck ausübten und im Gegensatz zu den Weserstädtern deutlich treffsicherer waren. Bei 16:17 aus Achimer Sicht war die Partie gedreht, zur Halbzeitpause hieß es dann 20:25. Die Damen bauten auch in der Folge ihre Führung in aller Ruhe weiter aus, ließen die Lions aber in der Schlussphase noch einmal gefährlich nahe herankommen. Doch die letzte Chance zum Ausgleich und damit zu einer eventuellen Verlängerung blieb ungenutzt, sodass nach vierzig Minuten eine 47:49-Niederlage zu Buche stand. Der erste Saisonerfolg übrigens für die Kontrahentinnen, der allerdings nach Beendigung der Spielzeit wieder aus der Wertung genommen wird, da das Team außer Konkurrenz am Ligabetrieb teilnimmt.

Klatsche gegen Meppen

Mund abwischen und volle Konzentration auf das direkt folgende Spiel gegen die Emsland Rolli Baskets – so lautete anschließend die Devise für die TSV-Rollstuhlbasketballer. Die noch ausgeruhten Meppener zeigten aber direkt, dass sie keinen Zweifel darüber aufkommen lassen wollten, wer als Sieger vom Parkett rollen würde. Mit ihrer aggressiven Pressverteidigung stellten sie die Lions gleich zu Beginn vor große Probleme. Das Resultat: Über 8:0 und 14:3 ging es mit 16:7 aus des Gegners Sicht in die erste Viertelpause. Der Rest der Begegnung ist schnell erzählt: Nach einem 4:20 im zweiten Abschnitt gingen die Achimer mit einem klaren 11:36-Rückstand in die Halbzeit. Durch einen kleinen Lauf verkürzte das Röger-Team zwar noch auf 19:38 (26.), in der restlichen Spielzeit gelang aber auch nach taktischer Umstellung lediglich noch ein einziger Korberfolg durch Flügelspielerin Lena Wiemann. Stattdessen wurde den Emsländern und ihren agilen Centern im gleichen Zeitraum 29 Punkte gestattet. Das abschließende 21:67 auf der Anzeigetafel war Zeuge der Chancenlosigkeit an diesem Tag.

Die Lions wollen nun ihre Lehren aus dem enttäuschenden Spieltag ziehen und am 15. Dezember in der heimischen Arena in Achim-Uphusen wieder zu gewohnter Form finden. Mit Meister Kiel und dem starken Aufsteiger aus Oldenburg ist dann alles andere als Laufkundschaft zu Gast.