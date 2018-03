Mit einem Traumtor brachte Tom-Luca Scholz (rechts) Uesen in Führung. (Marvin Ibo Güngör)

Die Fußball-Kreisliga hat einen neuen Spitzenreiter. Der bisherige Tabellenführer TSV Achim kam beim TB Uphusen II nicht über ein Remis hinaus und rutschte auf Rang zwei ab. Davon profitierte der 1. FC Rot-Weiß Achim, der sein Heimspiel gegen Oyten II gewann. In Lauerstellung liegen Fischerhude-Quelkhorn und Verden II. Das Wümme-Team siegte in Dauelsen und Verdens Reserve kam kampflos zu den Punkten, weil Gegner Ottersberg II wegen Personalmangel nicht antrat. Schlusslicht Bierden erkämpfte sich in Dörverden ein Unentschieden.

TSV Uesen - TSV Lohberg 4:0 (2:0): Lars Krooß war sichtlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Uesens Trainer beklagte lediglich, dass sein Team die Chancen nicht für einen höheren Erfolg nutzte. Trotz großer Überlegenheit dauerte es eine halbe Stunde, ehe die Platzherren in Führung gingen. Mit einem Traumtor markierte Tom-Luca Scholz das 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel traf Jan Ohlmann per Kopf zum 2:0. Die bis zur Pause fast ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigten Gäste wagten in Durchgang zwei mehr, etwas Zwingendes sprang dabei aber nicht heraus. Eine Viertelstunde vor Abpfiff machte Thorben Scholz alles klar. Er drückte den Ball nach einer Ecke über die Torlinie – 3:0. Den Schlusspunkt setzte Pascal Walbrodt mit einem Schuss aus der Distanz (80.).

TSV Dörverden - TSV Bierden 1:1 (0:0): Der TSV Bierden erkämpfte sich den Punkt in Dörverden. Fünf Minuten vor dem Abpfiff nutzte Dennis Vöge einen Lapsus von Dörverdens Benny Schulz, der den Ball nach einer Ecke als Kerze in den Himmel jagte und so Bierdens Mannschaftsführer ins Spiel brachte. Vöge drückte das Leder ungehindert zum 1:1 ins Tor. Davor leisteten sich beide Teams viele Fehlpässe und zeigten nur wenige Spielzüge. In Durchgang zwei lief es besser. Besonders bei den Gastgebern, die nun auf das Führungstor drückten. Dies gelang Vitali Seibert per Kopf (65.). In der Folge besaß allen voran Nils Deke noch mehrere gute Chancen zum vorentscheidenden 2:0. Dies gelang aber nicht und so entführte Bierden einen Punkt, der laut Dörverdens Coach Nils Pohlner nicht einmal unverdient war.

TSV Dauelsen - TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:3 (0:2): „Leider war nur eine Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche beim 1:8 gegen Achim zu sehen“, sagte Dauelsens Trainer Ralf Müller, der auf einen Punkt gehofft hatte. Dafür war es aber zu wenig, was sein Team gegen den Titel-Mitfavoriten bot. Die Elf von Jens Lellek lieferte indes vor der Pause eine starke Leistung ab und legte den Grundstein zum Sieg. Nach Vorarbeit von Kilian Grimm traf Jannis Krenz zum 1:0 (6.). Auch das 2:0 ging auf das Konto von Grimm und Krenz. Wieder war Grimm Vorbereiter, wieder war Krenz Torschütze. Allerdings habe er aus abseitsverdächtiger Position getroffen, meinte Müller. Mit dem Treffer zum 3:0 (60.) durch Dennis Klee war die Partie am Bettenbruch entschieden. Bei dem Tor ließ Dauelsens Keeper Patrick Balczerzak das Leder unglücklich durch seine Arme gleiten. Die Platzherren kämpften trotz des Rückstandes und wurden für ihr Bemühen mit dem Ehrentor durch Steen Bösche belohnt (69.).

TSV Thedinghausen - SV Hönisch 2:3 (0:2): Der Traum von der Meisterschaft ist für den Vizemeister nach der Heimpleite gegen den SVH in weite Ferne gerückt. Nach vier Spielen ohne Sieg glauben wohl nur noch die größten Optimisten an den Aufstieg. Der SVH spielte einen guten und sehr effektiven Fußball. Die Gäste führten zur Halbzeitpause verdient durch einen Doppelpack von Moritz Ackermann mit 2:0 (15./36.). Auch in Halbzeit zwei war Hönisch die bessere Mannschaft. Entschieden war das Spiel durch den Treffer von Felix Hellwinkel (60.). Zwar bäumte sich die Elf von Sven Gudegast noch einmal auf und kam durch die Tore von Dennis Buttkus (65.) und Philipp Neugebauer (85.) auf 2:3 heran, doch zu einem Punkt reichte es nicht mehr.

TB Uphusen II - TSV Achim 2:2 (2:2): Das Stadtderby war sehr hitzig. Gleich drei Spieler mussten vorzeitig in die Kabine. Jeweils wegen wiederholten Fouls sahen zunächst die beiden Uphuser Patrick Spitzer (75.) und Benjamin Titz (78.) die Ampelkarte. Kurz vor dem Spielende tat dies auch Achims Achmet Kaldirici (88.). „Wir haben zwei Punkte liegen gelassen“, sagte TSV-Coach Jens Dreyer, der Vorteile bei seinem Team ausmachte. Achim ging durch Dustin Gericke (10.) in Führung. Als er aber einen Strafstoß verursachte, nutzte Titz den Elfer zum 1:1 (20.). Nach einer Ecke rutschte der Ball Achims Abdul Sahinoglu über den Stiefel und schlug zum 2:1 im eigenen Tor ein (28.). Der Endstand stand schon zur Pause fest, weil Achmet Kaldirici einen an ihn verwirkten Strafstoß in der 41. Minute verwandelte.

1. FC Rot-Weiß Achim - TV Oyten II 5:2 (2:0): Der Einstand von Trainer Costa Efeoglu bei den Rot-Weißen ist gelungen. Das Team dominierte gegen Oyten und gewann hochverdient. „Wir hatten Chancen für ein Dutzend Tore“, meinte Efeoglu, der mit der Elf auf Platz eins vorrückte. Die Treffer für Achim fielen in den Minuten zehn, 41, 65, 80 und 85. Der TVO hatte in der 55. Spielminute durch Moritz Gras auf 1:2 und in der 70. Minute durch Mario Sonntag auf 2:3 verkürzt, doch der neue Spitzenreiter hatte stets eine Antwort parat.