Mit der Leistung war Andreas Taubhorn einverstanden, mit dem Resultat hingegen nicht. (Björn Hake)

Im dritten Saisonspiel hat es den 1. FC Rot-Weiß Achim dann doch erwischt. Der Aufsteiger verlor beim Heeslinger SC II, der in der vorherigen Serie auch noch in der Kreisliga unterwegs gewesen war, mit 1:3. Zur Halbzeitpause stand es noch 1:1.

Obwohl seine Mannschaft als Verlierer vom Platz ging, konnte Trainer Andreas Taubhorn seinen Spielern nicht böse sein. "Genaue Gründe für die Niederlage gab es einfach nicht. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich denke, dass ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Wir waren nah dran an einem Punkt", sagte der Coach, der die Rot-Weißen gemeinsam mit Bülent Kaksi trainiert.

Die Partie begann für die Gäste bestens. Denn Dennis Claußen schoss das Taubhorn-Team in der 19. Spielminute in Führung. In die Kabinen ging es dann aber mit einem 1:1. Den Ausgleich markierte Nico Finke für die Oberliga-Reserve des HSC (31.). "Vor der Pause hatten wir auch noch einige Möglichkeiten", sagte Taubhorn, der auch nach dem Seitenwechsel ein gutes Spiel seines Teams sah. Es trafen aber nur die Gastgeber: Calvin Blicharski (53.) und Malte Ohrenberg (90.+2) schossen Heeslingen in dem Aufsteigerduell zum Sieg. Taubhorn: "Die Pleite wirft uns nicht um."