Seine Spieler sorgten gegen Barnstorf-Diepholz für viele solcher Szenen: SG-Coach Tobias Naumann. (Björn Hake)

Konzentriert, hoch motiviert und effektiv – das waren die Erfolgsschlüssel der SG Achim/Baden im Auswärtsspiel der Handball-Oberliga Nordsee bei der HSG Barnstorf/Diepholz. Die Truppe von Coach Tobias Naumann kehrte mit einem 29:20 (16:12)-Erfolg heim, was den dritten Sieg in Folge bedeutete.

Vor der Partie beim Tabellennachbarn war klar: Der Gewinner würde sich einen komfortablen Vorsprung zu den Abstiegsrängen verschaffen. Und Tobias Naumann ist froh, dass dies seiner Mannschaft gelang. „Das war ein sehr wichtiges Spiel. Nun haben wir einen kleinen Graben ziehen können.“

Sonderlob für Jan Wolters

Von Beginn an zeigte die Naumann-Sieben, dass sie unbedingt die beiden Punkte einstreichen wollte. Dank einer guten Deckungsarbeit und einigen Paraden von Keeper Arne Von Seelen setzte sich die SG gleich ab – 7:2 (9.). In der Offensive kam der Gast über Tempogegenstöße zu einfachen Toren und an der Defensive prallte so mancher Angriff der Diepholzer ab. Das galt auch für den besten Schooter der Liga: Jan Linne. Auf 8,12 Tore pro Spiel kam Linne bisher. Achim/Baden erlaubte ihm lediglich vier Treffer. Das war vor allem auch ein Verdienst von Jan Wolters (sechs Tore), der tags zuvor noch für die Zweite aufgelaufen war (siehe Bericht auf Seite 9). „Es ist natürlich ein Faktor, wenn man den besten Schützen des Gegners aus dem Spiel nimmt. Daher großes Lob an Jan Wolters. Er hat sich über die Zweite empfohlen und das Vertrauen zurückgezahlt“, betonte Naumann.

Doch ein Selbstläufer war die Partie nicht, Barnstorf/Diepholz schlug zurück und war beim 9:11 in Minute 20 wieder in Schlagdistanz. „Es kann nicht laufen, wie ein heißes Messer durch Butter schneidet. Barnstorf gibt sich nie auf und fightet.“ Doch die Naumann-Sieben erwies sich an diesem Tag als zu stark. Konzentriert, hoch motiviert und effektiv gingen die Gäste zu Werke. Zu den einfachen Toren gesellten sich auch mehr und mehr, die der spielerischen Klasse der SG geschuldet waren. „Wir haben für deren offensive Deckung gute Lösungen gefunden“, zeigte sich der Coach erfreut.

So kam es, dass sich die SG Achim/Baden wieder absetzte und Mitte der zweiten Hälfte die Vorentscheidung herbeiführte. „Sie kämpfen zwar immer weiter, aber in dieser Phase haben wir ihnen dann den Zahn gezogen“, beobachtete Naumann das Geschehen in den Minuten 36 (15:19) bis 54 (19:27).

Der von Tobias Naumann angesprochene kleine Graben zu den Abstiegsplätzen ist nun acht Punkte groß.