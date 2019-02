Achims Kreisläufer Fabian Balke gehörte am Sonnabend zu den auffälligsten Akteuren. Sechs Tore gelangen ihm. Häufiger traf lediglich sein Teamkollege Steffen Fastenau, der auf neun Treffer kam. (Björn Hake)

Achim. Elf Sekunden vor dem Abpfiff erzielte Fabian Rußwinkel für den TV Bissendorf-Holte gegen die SG Achim/Baden das letzte Tor des Spiels. Die Achimer machten sich danach aber nicht mehr die Mühe, um einen schnellen, finalen Angriff zu fahren. Sie warteten lieber – und zwar auf den Schlusspfiff. Denn sie wollten endlich feiern. Als Rußwinkel traf, war die Partie längst entschieden. Die SG besiegte ihre Gäste aus Bissendorf deutlich mit 27:20 (12:8) und hat damit einen ersten Schritt gemacht, um sich schnell aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

Bereits gegen die TSG Hatten-Sandkrug und den TuS Rotenburg waren die Achimer nahe dran am Sieg. „Und nun gelingt uns das gegen den vermeintlich stärksten Gegner“, sagte SG-Trainer Tobias Naumann nach dem deutlichen Erfolg gegen den Tabellenzweiten. „Wir waren nach unseren guten Spielen gegen Hatten und Rotenburg auch einfach mal wieder dran zu gewinnen.“

Naumann bejubelt jedes Tor

Schon vor der Partie in der Gymnasiumhalle, in der seit Beginn des Jahres nicht mehr mit Haftmitteln gespielt werden darf, hatte Naumann angekündigt, dass seine Sieben gegen Bissendorf nur dann erfolgreich sein könne, wenn sie sich als echte Einheit präsentiert. Und diese Einstellung lebte der Trainer vor. Jedes Tor und jede gelungene Aktion bejubelte er, als wenn gerade die Entscheidung gefallen wäre. Dieser unbändige Siegeswille übertrug sich auch auf die Mannschaft. Vor allem war es am Sonnabend die Deckung, die die Gäste immer wieder vor große Probleme stellte.

Und auch das Verbot von Haftmitteln sollte sich für die Achimer – sie trainieren schon seit längerer Zeit ohne Backe – als Vorteil erweisen. Die Gastgeber kamen ohne das klebrige Hilfsmittel besser zurecht. „Wir haben die Halle zu einer harzlosen Festung gemacht“, fasste es Tobias Naumann treffend zusammen. TV-Trainer Henning Sohl wollte das Haftmittelverbot aber nicht als Hauptgrund für die Niederlage seines Teams nennen. „Wir waren einfach nicht gut genug. Achim war besser. Das muss man auch mal anerkennen. Die SG hat sehr sachlich, ruhig und konsequent gespielt“, sagte er. „Wir hatten zwar mit ein paar Aluminiumtreffern Pech. Gehen die rein, wird es knapper, wir verlieren aber wahrscheinlich dennoch.“

Nach einem ausgeglichenen Beginn machte sich ziemlich schnell bemerkbar, dass die SG Achim/Baden dem Tabellenzweiten unbedingt ein Bein stellen wollte. Dank einer starken Defensivarbeit gingen die Gastgeber mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Kabine. Die Führung nach 30 Minuten hätte sogar noch deutlicher ausfallen können. Einige freie Würfe wurden von der Naumann-Sieben jedoch vergeben.

Nach dem Seitenwechsel sollte sich an den Kräfteverhältnissen nicht mehr viel ändern. Die SG blieb das klar bessere Team. Und zudem setzte Olaf Sawicki kurz nach Wiederanpfiff ein weiteres Zeichen: Der Keeper wurde für einen Siebenmeter eingewechselt und parierte den Wurf von Christian Rußwinkel – auch der Nachwurf prallte von Sawickis Körper ab. Sinnbildlich für den verdienten Sieg war darüber hinaus das 22. Tor der Naumann-Sieben. In Überzahl spielte sie den Ball durch die eigenen Reihen, bis die Chance da war: Jannis Jacobsen traf von Rechtsaußen sicher zum 22:15 (51.). Damit war im Grunde die Entscheidung gefallen.

Den letzten Treffer der Gastgeber markierte Steffen Fastenau, der gegen Bissendorf eines seiner besten Spiele im SG-Trikot machte. „Wir waren alle heiß auf dieses Spiel. Schon in Rotenburg hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Mit der Wut aus diesem Spiel im Bauch sind wir gegen Bissendorf gestartet“, sagte der neunfache Torschütze, der seine Leistung nicht zu hoch hängen wollte. „Unsere Abwehr war der Schlüssel. Das sind für uns zwei enorm wichtige Punkte.“ Das verrät die Tabelle: Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt für die SG nun vier Punkte.