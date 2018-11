Der heimische Boden macht Probleme: Daher haben SG-Coach Tobias Naumann (Polo-Shirt) und Co. am Wochenende spielfrei. (Björn Hake)

Achim. Eigentlich sollte am Sonnabend um 19 Uhr die SG Achim/Baden die HSG Delmenhorst empfangen. Die Betonung liegt aber auf eigentlich. Die Handball-Partie der Oberliga Nordsee musste verschoben werden – voraussichtlich auf den 16. November. Der Grund für die Verlegung ist die Heimspielstätte der Spielgemeinschaft, die Sporthalle des Cato-Gymnasiums. „Bei der Grundreinigung der Halle nach dem letzten Heimspiel unterlief der von der SG beauftragten Reinigungsfirma trotz Unterweisung ein Fehler. Die Schadensfeststellung läuft derzeit und so lange finden dort keine Spiele der Ersten Herren statt“, vermeldete Teammanager Cord Katz. Gelbe Flecken haben sich nun aufgrund der fehlerhaften Reinigung gebildet. Der neue Termin sei bereits mit der HSG abgestimmt worden, nun müsse aber noch das offizielle Okay des Verbandes abgewartet werden.