Tobias Naumann (links) und Florian Block-Osmers durften mit der SG Achim/Baden gegen den Elsflether TB den ersehnten ersten Sieg der Saison 2019/2020 feiern. (Björn Hake)

Der Blick von Florian Block-Osmers geht zurück, ziemlich weit sogar. Bei dem erfahrenen Handballer der SG Achim/Baden wurden am Sonnabend Erinnerungen wach, als der Elsflether TB in dem packenden Oberliga-Spiel gegen sein Team noch einen Neunmeter nach dem Schlusspfiff ausführen durfte. „Aus ähnlicher Position hat vor einigen Jahren Axel Siemer für den ATSV Habenhausen so einen Neunmeter gegen uns geworfen“, sagt Block-Osmers. Diese Szene vom September 2012 sei ihm durchaus ins Gedächtnis gekommen, als Florian Doormann zum finalen Wurf antrat. Im Gegensatz zu Siemers Wurf, der damals den Siegtreffer für den späteren Oberliga-Meister gegen die SG erzielte, blieb der von Doormann im Achimer Block hängen. Und somit durften die Achimer feiern. Der erste Saisonsieg war perfekt (wir berichteten).

Während sich Florian Block-Osmers und die SG Achim/Baden vor sieben Jahren einen intensiven Meisterschaftskampf mit dem ATSV Habenhausen geliefert haben, geht es für den Klub aus der Weserstadt in dieser Saison einzig darum, den Klassenerhalt in der Oberliga Nordsee zu sichern. Die Situation im Abstiegskampf hat sich für die Achimer am Sonnabend zumindest ein wenig aufgehellt. Zwar ist das Team noch immer Tabellenletzter, hat durch den Sieg gegen den ETB aber immerhin den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen sichergestellt.

Noch vier Aufgaben bis Weihnachten

Dieser Aspekt ist aber nicht der einzige, der die Stimmung im SG-Lager verbessert hat. Enorm wichtig sei auch, dass seine Mannschaft nach acht Niederlagen in Serie nun wieder das Gefühl des Gewinnes erleben durfte, findet Trainer Tobias Naumann: „Natürlich hat der Erfolg eine erlösende Wirkung. Vergessen darf man aber auch nicht, dass es jetzt nicht das letzte Spiel war und wir gerettet sind. Es gilt jetzt, weiter zu arbeiten. Wir wissen nun aber, dass etwas für uns in dieser Liga geht. Nachdem wir alle gefrustet waren, hoffen wir jetzt, das positive Momentum mitnehmen zu können.“

Hoffnung, das ist auch ein Wort, das dem Mann über die Lippen rutscht, bei dem am Sonnabend Erinnerungen wach geworden sind. „Wir hoffen jetzt natürlich alle, dass der Sieg gegen Elsfleth der Beginn der großen Wende ist. Es wäre schön, wenn jetzt der Knoten geplatzt ist“, sagt Florian Block-Osmers. Mit frischem Mut sollen die kommenden Aufgaben angegangen werden. Doch sowohl der Trainer als auch der Rückraumspieler verzichten darauf, nun große Töne zu spucken. Naumann und Block-Osmers wissen nur allzu gut, dass ein langer Weg vor ihnen liegt. Auf diesem warten noch viele Hindernisse, die es zu bewältigen gilt.

Vier dieser Hindernisse tragen die Namen HSG Barnstorf/Diepholz, HSG Delmenhorst, HC Bremen und TSG Hatten-Sandkrug. Auf dieses Quartett trifft die SG Achim/Baden vor Weihnachten noch. Bremen und Hatten gastieren in Achim, während die SG nach Diepholz und Delmenhorst fahren muss. „Gegen Barnstorf werden wir alles dafür tun, um nachzulegen“, kündigt Naumann an. „Delmenhorst gehört nicht gerade zu unseren Lieblingsgegnern. In den beiden Heimspielen hoffen wir dann wieder auf eine volle Hütte.“ Und selbstredend auf zwei Siege.

Während Tobias Naumann darauf verzichtet, eine genaue Punktzahl zu nennen, die bis zum Jahresende geholt werden soll, hat Florian Block-Osmers da schon genauere Vorstellungen: „Wenn wir bis Weihnachten vier Punkte holen, wäre das schon gut. Läuft es optimal, überholen wir mindestens noch eine Mannschaft in der Tabelle.“

Die Fans sollen helfen

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die Achimer jedoch weiter steigern. Das hat sich schon gegen Elsfleth gezeigt. „Der Sieg war schon ein wackeliger, das sollte man nicht vergessen“, sagt Naumann über den knappen 21:20-Erfolg. Dass eine Portion Glück dabei war, findet auch Block-Osmers: „Es hätte durchaus auch nach hinten losgehen können. Das ist nun einmal Abstiegskampf.“

Und dieser wird für die SG Achim/Baden noch einige Monate andauern. Damit dieser erfolgreich gestaltet wird, soll nicht nur das erhoffte Momentum helfen – sondern auch die Fans. Bereits gegen Elsfleth haben mehr als 500 Zuschauer für eine besondere Atmosphäre in der Gymnasiumhalle gesorgt. „Die Unterstützung von den Rängen hat jeden gepusht. Sie war großartig, einfach fantastisch. Es wäre schon toll und wünschenswert, wenn die Stimmung in der Halle so bleibt“, hofft Tobias Naumann, dass die eigenen Anhänger zu einem wichtigen Faktor im Abstiegskampf werden.