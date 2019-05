Unter Trainer Florian Schacht haben sich die Handballer der SG Achim/Baden II in der Rückrunde der Verbandsliga Männer Nordsee auf den Relegationsplatz vorgekämpft. Diesen wollen die Weserstädter im Saisonfinale gegen den ATSV Habenhausen II behaupten (Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Achim-Baden). „Wir haben es selber in der Hand. Liefern wir, dann brauchen wir nicht auf den TV Langen schauen“, erläutert Schacht die Ausgangslage. Langen geht mit einem Punkt Rückstand auf die Oberliga-Reserve in seine letzte Partie gegen den VfL Horneburg. Rang zwölf würde bedeuten, dass den Weserstädtern in der Verlängerung der Saison zwei weitere Partien gegen den Vertreter der Verbandsliga Niedersachsen ins Haus stehen. MTV Geismar, SV Altencelle, HSG Nienburg II, HSG Heidmark oder HG Rosdorf-Grone könnte der Gegner heißen. Vor der Partie gegen den Tabellensechsten aus Bremen bangt Florian Schacht noch um den Einsatz von Arne Zschorlich. Nur wenn er ausfällt, würde Achims Trainer seine Crew mit einem Spieler aus der ersten Mannschaft auffüllen. Erik Schmidt wäre ein Kandidat.