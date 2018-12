Ole Jacobsen legte mit der SG Achim/Baden III gegen Altenwalde eine starke zweite Halbzeit hin. Deshalb bleibt der Aufsteiger auch nach Saisonspiel Nummer zehn ungeschlagen. (Björn Hake)

Der Aufsteiger SG Achim/Baden III dreht in der Handball-Landesklasse der Männer weiterhin seine Kreise an der Tabellenspitze. Das Team besiegte jetzt in der Gymnasiumhalle den TSV Altenwalde. Für den TSV Daverden II gab es hingegen eine weitere Niederlage. Die Grün-Weißen verloren beim ATS Bexhövede.

SG Achim/Baden III - TSV Altenwalde 29:25 (11:14): Ein wenig haben die Gäste den Spitzenreiter ins Wanken bekommen, allerdings nicht zu Fall gebracht. Vor allem in der zweiten Halbzeit – und in dieser in der Schlussphase – haben die Achimer eine überzeugende Leistung gezeigt: Sechs Minuten vor dem Abpfiff betrug die SG-Führung lediglich ein Tor (25:24), doch in der Folge kassierte die Sieben von Trainer Ralf Wesemann nur noch einen Gegentreffer und war in der Offensive viermal erfolgreich. Der nächste Saisonsieg – es war der neunte im zehnten Spiel – war eingetütet. „Letztendlich war der Sieg verdient“, urteilte Wesemann. Allerdings versäumte er es auch nicht, dem Gegner seinen Respekt zu zollen: „Altenwalde war ein guter Gegner. Die haben im Angriff sehr viel Druck auf unsere Abwehr ausgeübt, auf die deshalb sehr viel Arbeit zukam.“ In Durchgang eins kamen die Gastgeber damit noch nicht gut zurecht. Laut Wesemann stand die Deckung nicht gut. Hinzu sei dann noch gekommen, dass auch im SG-Angriff nicht alles zusammenpasste. Daher ging der Tabellenführer auch mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Pausenbesprechung. Nach dem Seitenwechsel sollte das Spiel anders laufen. Die Deckung der Achimer ließ nicht mehr viel zu. „Dadurch sind wir dann auch ins Tempospiel gekommen“, sagte Wesemann, der aufgrund einer guten zweiten Halbzeit doch noch den nächsten Sieg seiner Sieben beobachten durfte.

ATS Bexhövede - TSV Daverden II 25:22 (13:14): Gerd Meyer war wahrlich nicht zu beneiden. Dem Trainer der Gäste standen sieben Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. Aufgrund der dünnen Personaldecke trug sich der Coach selbst als achter Spieler in den Spielberichtsbogen ein. Dass der TSV nur mit einem kleinen Kader in die Nähe Bremerhavens gefahren war, sollte sich schlussendlich auch bemerkbar machen. „Die Kraft war bei uns am Ende weg. Uns haben ganz einfach die Wechseloptionen gefehlt“, sagte Meyer. Dennoch hielten die Gäste lange Zeit mit dem Vorletzten des Tableaus mit: Sieben Minuten vor dem Schlusspfiff markierte Erik Beuße – eine Leihgabe aus dem Landesliga-Team des TSV – das 21:23. Doch für die Wende reichte die Luft der Gäste nicht mehr. „Wir hätten dieses Spiel nicht verlieren müssen“, meinte Meyer. „Jetzt wollen wir gegen Mittelweser einen vernünftigen Jahresabschluss hinlegen.“