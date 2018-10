War von der HSG Mittelweser/Eystrup nicht zu halten: Maximilian Kühling trug sich elfmal in die Torschützenliste ein. (Björn Hake)

Sechstes Spiel, sechster Sieg – und das als Aufsteiger. Der Lauf der SG Achim/Baden III in der Handball-Landesklasse der Männer vermag nicht abzureißen. Die Männer von Coach Ralf Wesemann verbuchten nun die Punkte elf und zwölf auf der Habenseite mit dem Heimerfolg gegen die HSG Mittelweser/Eystrup – 35:28 (17:14). Damit bleibt der Liga-Neuling dem ebenfalls mit sechs Siegen ausgestatteten Tabellenersten, der SG Arbergen-Mahndorf, auf den Fersen.

Aus dem Spiel gegen das damit weiterhin punktlose Ligaschlusslicht (0:10 Zähler) nahm Coach Wesemann vor allem eines mit: „Das Gute ist, dass man gesehen hat, dass wir ein Spiel gewinnen können, obwohl zwei, drei Leistungsträger nicht Normalform hatten.“ Die Gesamtperformance von Achim/Baden sei laut des Trainers unterdurchschnittlich gewesen. Bis auf das 6:7 in Minute 14 führte der favorisierte Aufsteiger zwar immer, doch der Träger der Roten Laterne blieb lange Zeit in Schlagdistanz – 24:22 (47.). Erst im Anschluss warfen die Gastgeber ihren letztendlich doch souveränen Heimerfolg heraus. Den größten Anteil daran hatte Maximilian Kühling, der sich elfmal in die Torschützenliste eintrug. Ebenso wussten Ole Jacobsen (4) und Mathieu Cauquil (3), Leihe aus der vierten Mannschaft, zu überzeugen. Zudem musste Ralf Wesemann auf seinen Stammkeeper Linus Ruschenbaum verzichten. Dieser wurde jedoch glänzend von Thomas Kothe vertreten.

Nun hat die Wesemann-Sieben bis zum 17. November Pause. Dann kommt es zum Spitzenduell mit der SG Arbergen-Mahndorf.