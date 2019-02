Henning Meyer traf für Daverden nur einmal – zu wenig, um zu gewinnen. (Björn Hake)

Bremen/Daverden. Es ist nicht das Wochenende für die SG Achim/Baden III und für den TSV Daverden II gewesen. Beide Mannschaften unterlagen in der Handball-Landesklasse gegen Kontrahenten aus der Hansestadt Bremen.

SG Findorff - SG Achim/Baden III 27:23 (15:12): Der Aufsteiger aus Achim spielt bislang eine starke Saison. Allerdings hat SG-Trainer Ralf Wesemann schon vor Wochen gewarnt, dass es wohl nicht so weitergehe. Der Grund: Ole Jacobsen musste er an die Verbandsliga-Mannschaft der SG abgeben, Maximilian Kühling studiert nun im Ausland. Gegen Findorff kam noch hinzu, dass Wesemann auf Jeldrik Buhrdorf, Daniel Hoppe und Gerd Fiebelkorn verzichten musste. „Diese ganzen Ausfälle konnten wir nicht kompensieren“, nannte der Coach einen Grund für die Schlappe im Bremer Westen. Doch es gab noch einen weiteren. Wesemann: „Wir hatten genügend Chancen, haben aber schlecht geworfen. Wenn wir dann mal dran waren, haben wir oft Mist gespielt. Insgesamt war es eine verdiente Niederlage für uns.“ Kurz vor Schluss brachte Tim Borm die SG Achim/Baden III noch einmal auf drei Tore ran (22:25). Die Findorffer antworteten jedoch mit zwei Treffern und entschieden die Begegnung damit endgültig.

TSV Daverden II - TS Woltmershausen 24:29 (10:12): Gerd Meyer ärgerte sich. Der Trainer der Grün-Weißen war sich sicher, dass seine Mannschaft das Spiel gegen die Pusdorfer nicht hätte verlieren müssen. „Zusammenfassend kann man sagen, dass wir zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht haben. Zur Halbzeitpause hätten wir bereits führen müssen“, sagte der Coach des TSV Daverden II. Die Gastgeber vergaben in den ersten 30 Minuten bereits Siebenmeter. Auch deshalb lag Woltmershausen beim Seitenwechsel knapp in Führung. Diese glich die Meyer-Sieben nach dem Wiederanpfiff aber schnell aus (14:14). Doch genauso schnell lag der TSV wieder zurück. Diesem Rückstand liefen die Hausherren stets hinterher. Dennoch war beim 21:23 noch alles möglich. Doch in der Folge liefen die Bremer einige Konter und zogen entscheidend davon. Gerd Meyer: „Mit schwindender Kraft hatte das nicht viel zu tun.“ Vielmehr sei die mangelnde Chancenverwertung für die Heimpleite verantwortlich gewesen. „Gegen Ende mussten wir schnell abschließen. Aber auch da haben wir wie zuvor nicht getroffen“, ärgerte sich der Coach der Daverdener Landesliga-Reserve, der mit seinem Team weiterhin im Mittelfeld steckt.